Украинцев могут оштрафовать на 17 тыс. грн: о чем важно знать

Санкции будут касаться предпринимателей, которые не соблюдают кассовую дисциплину.

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Предприниматели могут столкнуться с крупными штрафами по итогам документальных и фактических проверок. Чтобы избежать финансовых потерь, важно тщательно контролировать соблюдение кассовой дисциплины. Неверное использование регистратора расчетных операций (РРО) может привести к наложению административного штрафа. Об этом говорится в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Большинство индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей и предоставлением услуг, обязаны установить РРО в своих точках продаж. В противном случае налоговые органы могут наложить штраф в размере 100% от суммы нарушения, а за повторные случаи штраф возрастает до 150%. Такой уровень финансовой ответственности применяется в следующих случаях:

выдачи чеков на неполную сумму;

проведения чеков через нефискальный режим РРО или ПРРО;

просрочки срока действия устройства;

выдачи расчетного документа по старой форме;

неправильного указания реквизитов;

невыдачи чека (отсутствие РРО).

Отдельно предусмотрена статья 163-15 Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающая штраф за отсутствие возможности оплаты безналичным способом. Это дополнительная санкция за неустановку РРО, размер которой варьируется от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 3 400 грн). За повторное нарушение в течение года штраф может составить от 8 500 до 17 000 грн. При использовании регистратора расчетных операций важно правильно открывать и закрывать смену. Также следует избегать частой подачи нулевых Z-отчетов (если не было продаж в течение дня), так как это может вызвать внимание контролирующих органов и привести к проверке.

Закон требует, чтобы ФЛП своевременно закрывали смены — не позднее чем через 24 часа с момента открытия. В случае нарушения налоговики начислят штраф в размере 510 грн. Многие украинские провайдеры предлагают ПРРО с автоматическим закрытием, что удобно в эксплуатации.

Дополнительно продавцов могут оштрафовать за отсутствие штрихового кода в чеке на акцизные товары. Размер финансовой санкции составляет 5 100 грн.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен.

Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.