Українців можуть оштрафувати на 17 тис. грн: про що важливо знати

Санкції стосуватимуться підприємців, які не дотримуються касової дисципліни.

Related video

Підприємці можуть зіткнутися з великими штрафами за підсумками документальних і фактичних перевірок. Щоб уникнути фінансових втрат, важливо ретельно контролювати дотримання касової дисципліни. Неправильне використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) може призвести до накладення адміністративного штрафу. Про це йдеться в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Більшість індивідуальних підприємців, які займаються торгівлею та наданням послуг, зобов'язані встановити РРО у своїх точках продажу. В іншому разі податкові органи можуть накласти штраф у розмірі 100% від суми порушення, а за повторні випадки штраф зростає до 150%. Такий рівень фінансової відповідальності застосовується в таких випадках:

видачі чеків на неповну суму;

проведення чеків через нефіскальний режим РРО або ПРРО;

прострочення строку дії пристрою;

видачі розрахункового документа за старою формою;

неправильного зазначення реквізитів;

невидачі чека (відсутність РРО).

Окремо передбачено статтю 163-15 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка встановлює штраф за відсутність можливості оплати безготівковим способом. Це додаткова санкція за невстановлення РРО, розмір якої варіюється від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн). За повторне порушення протягом року штраф може становити від 8 500 до 17 000 грн. Під час використання реєстратора розрахункових операцій важливо правильно відкривати та закривати зміну. Також слід уникати частого подання нульових Z-звітів (якщо не було продажів протягом дня), адже це може привернути увагу контролюючих органів і призвести до перевірки.

Закон вимагає, щоб ФОП своєчасно закривали зміни — не пізніше ніж через 24 години з моменту відкриття. У разі порушення податківці нарахують штраф у розмірі 510 грн. Багато українських провайдерів пропонують ПРРО з автоматичним закриттям, що зручно в експлуатації.

Додатково продавців можуть оштрафувати за відсутність штрихового коду в чеку на акцизні товари. Розмір фінансової санкції становить 5 100 грн.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.