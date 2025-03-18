Понад 200 тис. грн штрафу: за що споживачів газу можуть покарати

Один із найбільших штрафів застосовується за несанкціоноване підключення до системи газопостачання.

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В Україні під час проведення регулярних перевірок газових лічильників та обслуговування внутрішньобудинкових систем часто виявляють порушення. Штрафи, які можуть бути накладені за пошкодження лічильників, несанкціоноване встановлення газового обладнання або втручання в газопровід, можуть становити сотні тисяч гривень. Про це йдеться в матеріалі видання"OBOZ.UA".

Один із найбільших штрафів накладається за незаконне підключення до газопостачання. Наприклад, якщо споживача відключили від газу через борги або порушення, а він знову підключився нелегально. Ще одне порушення — це прокладання додаткової газової труби, минаючи лічильник. У таких випадках штрафи можуть бути досить значними.

Приміром, суд ухвалив рішення, згідно з яким мешканка села Гусятин зобов'язана заплатити 212 670 грн за незаконну врізку в газопровід, виявлену під час перевірки співробітниками "Тернопільгазу".

Газовики виявили трубу, вмуровану у фундамент будинку, що призвело до порушення. Жінка стверджує, що не знала про наявність цієї трубки і не мала до неї стосунку, але суд став на бік газовиків. Штраф було накладено на нових власників будинку.

У лютому 2025 року в Дніпрі було виявлено 95 випадків незаконного споживання газу, що призвело до збитків компанії на суму 440 тис. грн. Газовики наголошують, що несанкціоновані підключення створюють серйозну загрозу для здоров'я і життя людей, оскільки можуть стати причиною витоків газу та аварій.

Штрафи можуть бути накладені й за пошкоджені лічильники. Так, у лютому 2025 року Стрийський міськрайонний суд постановив, що мешканка Львівської області зобов'язана заплатити 249 737 грн за пошкоджений лічильник. На лічильнику було виявлено отвори, що свідчило про втручання в його роботу, яке призвело до безоблікового споживання газу.

Згідно з правилами, всі українці, які користуються газом, зобов'язані проходити періодичну перевірку лічильників. Вартість повірки вже включено в рахунок за газ, тому платити додатково не потрібно. Однак якщо під час перевірки виявлять пошкодження або втручання в роботу лічильника, штрафи можуть бути значними.

Газові компанії регулярно перевіряють споживачів і будь-які порушення, навіть якщо вони були зроблені попередніми власниками, можуть призвести до значних штрафів. Закон також дозволяє перераховувати платіжки і відключати газ до виправлення ситуації.

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.