Українцям доведеться заплатити додатково 500 грн за газ: у чому причина

Цього року громадяни повинні будуть заплатити за газ більше через так звану "третю платіжку".

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У 2025 році на українців чекають додаткові витрати на природний газ, незважаючи на встановлену фіксовану вартість. Це пов'язано із запровадженням нової послуги з технічного обслуговування будівель, тарифи на яку опублікували філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". Про це йдеться в повідомленні однієї з філій "Газмережі".

Цього року на громадян чекають додаткові витрати на газ через так звану "третю платіжку". Жителі багатоквартирних будинків отримають рахунки за послугу технічного обслуговування будівлі. Вартість цієї послуги залежить від кількох чинників, включно з протяжністю загальних мереж, кількістю муфтових з'єднань і кранів. Підсумкова сума буде розподілена між усіма мешканцями будинку.

Регулярність надходження таких платіжок — один раз на три або п'ять років:

газовим мережам будинку понад 25 років — раз на три роки;

газовим мережам не більше 25 років — раз на п'ять років.

Для кожної області будуть різні ціни за послугу з техобслуговування будівлі. Зокрема, львівська філія компанії "Газорозподільні мережі України" у 2025 році оприлюднила ціни на цей рік. Вартість відрізняється, проте послуга не перевищує 500 грн. Максимально громадяни повинні будуть заплатити 481 грн.

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.