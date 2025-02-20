Тариф на світло з 1 березня: скільки доведеться заплатити за кіловат

Для тих, хто хоче заощадити на електроенергії, є вигідне рішення — встановлення двозонного лічильника.

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З 1 березня 2025 року в Україні діятиме тариф на електроенергію в розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф встановлено до закінчення опалювального сезону — 30 квітня 2025 року. Після цього можливі два сценарії: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №632.

Зазначається, що серед усіх комунальних послуг саме електроенергія подорожчала найбільше за час війни. Традиційно перегляд тарифів відбувався наприкінці травня.

Тим, хто прагне скоротити витрати на електроенергію, варто розглянути встановлення двозонного лічильника. З його допомогою в нічний час, з 23:00 до 7:00, вартість кіловат-години становитиме лише 2,16 гривні — удвічі менше стандартного тарифу.

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно:

придбати багатозонний лічильник;

подати заявку своєму постачальнику електроенергії;

перейти на новий тарифний план.

Це особливо вигідно для тих, хто може перенести частину енергоспоживання на нічний час — наприклад, вмикати пральну машину, посудомийну машину чи інші енергоємні прилади вночі. Відповідно, не користуватися електроенергією в період з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00.

Зокрема, для трьохзонного лічильника встановлено такі три тарифи:

з 23:00 до 07:00 — 1,728 гривень;

з 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (напівпіковий) — 4,34 гривень;

з 08:00-11:00/20:00-22:00 (піковий) — 6,48 гривень.

У 2024 році також відбулося підвищення вартості електрики для підприємств. Це було зумовлено двома головними факторами: необхідністю відновлення енергетичної інфраструктури, що зазнала ушкоджень унаслідок російських атак, а також прагненням привести ринок електроенергії у відповідність до європейських стандартів задля покращення міжнародного співробітництва.

Таким чином, передбачена гранична ціна максимальна:

з 00:00 до 07:00 — 5,6 тис. гривень за МВт-год;

з 07:00 до 17:00 — 6,9 тис. гривень за МВт-год;

з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. гривень за МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 9 тис. гривень за МВт-год.

Гранична ціна мінімальна — 10 тис. гривень за МВт-год.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.