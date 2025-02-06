Українці можуть платити за світло вдвічі менше: що потрібно для цього зробити

Що більше електроенергії ви використовуєте в нічний час, то більша економія.

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Українці можуть знизити витрати на електроенергію до 2,16 грн за кВт*год, встановивши багатозонний лічильник, який враховує час споживання електрики. Для цього необхідно подати заявку, придбати сертифіковане обладнання та використовувати потужні електроприлади переважно вночі. Про це йдеться на каналі ініціативи "Штаб згуртованих громад".

Багатозонний лічильник, на відміну від стандартного, фіксує не тільки обсяг спожитої електроенергії, а й час її використання. Це дає можливість значно заощадити, особливо при перенесенні частини споживання на нічний час.

В Україні сьогодні застосовуються два основні види таких лічильників. Двозонний лічильник — розділяє добу на денну і нічну зони:

денний тариф (07:00 — 23:00) — 4,32 грн/кВт-год;

нічний тариф (23:00 — 07:00) — 50% від вартості, тобто 2,16 грн/кВт-год.

Тризонний лічильник — має три часові зони:

пікова (08:00 — 11:00, 20:00 — 22:00) — коефіцієнт 1,5 (6,48 грн/кВт-год);

напівпікова (07:00 — 08:00, 11:00 — 20:00, 22:00 — 23:00) — коефіцієнт 1 (4,32 грн/кВт-год);

нічна (23:00 — 07:00) — коефіцієнт 0,4 (1,728 грн/кВт-год).

Таким чином, чим більше електроенергії ви використовуєте в нічний час, тим більша економія. Процедура підключення багатозонного обліку електроенергії складається з декількох кроків:

подайте заяву на зміну тарифу в постачальника електроенергії: вам знадобиться паспорт, ідентифікаційний код (ІПН) і договір із постачальником електроенергії;

оплатіть послугу встановлення та отримайте список сертифікованих лічильників;

придбайте лічильник у постачальника або самостійно (якщо купуєте самостійно, він має бути запрограмований в оператора системи розподілу);

узгодьте дату встановлення та викличте майстра: демонтує старий лічильник і встановить та опломбує новий;

отримаєте акт про заміну, після чого новий лічильник буде введено в експлуатацію.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.