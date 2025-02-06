Украинцы могут платить за свет вдвое меньше: что нужно для этого сделать

Чем больше электроэнергии вы используете в ночное время, тем больше экономия.

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Украинцы могут снизить расходы на электроэнергию до 2,16 грн за кВт*ч, установив многозонный счетчик, который учитывает время потребления электричества. Для этого необходимо подать заявку, приобрести сертифицированное оборудование и использовать мощные электроприборы преимущественно ночью. Об этом говорится на канале инициативы "Штаб сплоченных общин".

Многозонный счетчик, в отличие от стандартного, фиксирует не только объем потребленной электроэнергии, но и время ее использования. Это дает возможность значительно сэкономить, особенно при переносе части потребления на ночное время.

В Украине сегодня применяются два основных вида таких счетчиков. Двухзонный счетчик – разделяет сутки на дневную и ночную зоны:

дневной тариф (07:00 – 23:00) – 4,32 грн/кВт·час;

ночной тариф (23:00 – 07:00) – 50% от стоимости, то есть 2,16 грн/кВт·час.

Трехзонный счетчик – имеет три часовых зоны:

пиковая (08:00 – 11:00, 20:00 – 22:00) – коэффициент 1,5 (6,48 грн/кВт·ч);

полупиковая (07:00 — 08:00, 11:00 — 20:00, 22:00 — 23:00) – коэффициент 1 (4,32 грн/кВт·ч);

ночная (23:00 – 07:00) – коэффициент 0,4 (1,728 грн/кВт·ч).

Таким образом, чем больше электроэнергии вы используете в ночное время, тем больше экономия. Процедура подключения многозонного учета электроэнергии состоит из нескольких шагов:

подайте заявление на изменение тарифа у поставщика электроэнергии: вам понадобится паспорт, идентификационный код (ИНН) и договор с поставщиком электроэнергии;

оплатите услугу установки и получите список сертифицированных счетчиков;

приобретите счетчик у поставщика или самостоятельно (если приобретаете самостоятельно, он должен быть запрограммирован у оператора системы распределения);

согласуйте дату установки и вызовите мастера: демонтирует старый счетчик и установит и опломбирует новый;

получите акт о замене, после чего новый счетчик будет введен в эксплуатацию.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.