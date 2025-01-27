Тарифы 2025: кто и сколько будет платить уже с февраля

Тариф на свет с 1 февраля 2025 года не изменится: украинцы будут в дальнейшем платить 4,32 грн/кВт по тарифу на свет, который будет действовать до конца апреля, однако те, кто использует электроотопительные установки, будут платить по льготной стоимости.

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Недавно стало известно о том, что в следующем месяце правительство не будет менять тарифы на электроэнергию для населения: цены на электроэнергию с 1 февраля меняться не будут, как и цены на отопление с 1 февраля останутся неизменными. Однако тарифы на электроэнергию будут льготными для тех граждан, которые используют электроотопительные установки. Подробнее об этих и других новостях о тарифах 2025 узнавал Фокус.

Тарифы на электроэнергию в феврале: кто может платить меньше

Правительством утвержден льготный тариф на свет, который составляет 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц. Еще с 1 января правительство расширило категории населения, которые могут оплачивать такие тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона.

"Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением", — сообщил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

Однако нужно обратить внимание, что цены на электроэнергию с 1 февраля по льготному тарифу могут быть другими. Это зависит от того, не будет ли превышен потребителем объем 2 тыс. кВт-ч. Тогда тариф на свет с 1 февраля 2025 года будет начисляться по такой же цене, как и для всех остальных граждан.

Что же касается всех остальных, которые не попадают в категории, которым доступны льготные тарифы на свет, то для них до конца отопительного сезона тарифы на электроэнергию не изменятся. Тариф на свет останется 4,32 грн/кВт, как и было определено ранее.

Тарифы 2025: как будем платить за отопление

Цены на отопление с 1 февраля также не будут менять, как и планировалось предварительно. В феврале цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Как сэкономить средства на потреблении электроэнергии

Хотя тарифы 2025 до конца отопительного сезона не изменятся, однако граждане всегда могут воспользоваться возможностью платить меньше. Это можно сделать благодаря двухтарифному счетчику электроэнергии "день-ночь", который можно установить, обратившись к своему поставщику. Таким образом можно уменьшить для себя тарифы на электроэнергию и платить по квитанциям меньше.

Тогда тариф на свет у потребителя будет следующим:

днем электроэнергия будет стоить на обычном уровне 4,32 грн/кВт-ч;

с 23:00 до 7:00 — будет оплачиваться по цене, вдвое ниже обычной: 2,16 грн/кВт-ч.

Отметим, что тарифы на электроэнергию в ближайшей перспективе повышать не планируют. Об этом ранее сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства. Поэтому тарифы 2025 пока остаются без изменений, по крайней мере, до конца отопительного сезона тарифы на электроэнергию не изменятся.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.