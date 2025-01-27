Тарифи 2025: хто і скільки платитиме вже з лютого

Тариф на світло з 1 лютого 2025 року не зміниться: українці будуть надалі платити 4,32 грн/кВт за тарифом на світло, що буде діяти до кінця квітня, однак ті, хто використовує електроопалювальні установки, платитимуть за пільговою вартістю.

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Нещодавно стало відомо про те, що в наступному місяці уряд не буде змінювати тарифи на електроенергію для населення: ціни на електроенергію з 1 лютого змінюватися не будуть, як і ціни на опалення з 1 лютого залишаться незмінними. Проте тарифи на електроенергію будуть пільговими для тих громадян, які використовують електроопалювальні установки. Детальніше про ці та інші новини про тарифи 2025 дізнавався Фокус.

Тарифи на електроенергію в лютому: хто може платити менше

Урядом затверджений пільговий тариф на світло, що становить 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт-год електроенергії в місяць. Ще з 1 січня уряд розширив категорії населення, які можуть сплачувати такі тарифи на електроенергію до кінця опалювального сезону.

"Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням", – повідомив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Однак потрібно звернути увагу, що ціни на електроенергію з 1 лютого за пільговим тарифом можуть бути іншими. Це залежить від того, чи не буде перевищено споживачем обсяг 2 тис. кВт-год. Тоді тариф на світло з 1 лютого 2025 року буде нараховуватися за такою ж ціною, як і для всіх інших громадян.

Що ж стосується всіх інших, які не потрапляють до категорій, яким доступні пільгові тарифи на світло, то для них до кінця опалювального сезону тарифи на електроенергію не зміняться. Тариф на світло залишиться 4,32 грн/кВт, як і було визначено раніше.

Тарифи 2025: як будемо платити за опалення

Ціни на опалення з 1 лютого також не будуть змінювати, як і планувалося попередньо. У лютому ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр.

Як заощадити кошти на споживанні електроенергії

Хоч тарифи 2025 до кінця опалювального сезону не зміняться, однак громадяни завжди можуть скористатися можливістю платити менше. Це можна зробити завдяки двотарифному лічильнику електроенергії "день-ніч", який можна встановити, звернувшись до свого постачальника. У такий спосіб можна зменшити для себе тарифи на електроенергію і платити за квитанціями менше.

Тоді тариф на світло у споживача буде наступним:

вдень електроенергія буде коштувати на звичайному рівні 4,32 грн/кВт-год;

з 23:00 до 7:00 – буде оплачуватися за ціною, вдвічі нижчою за звичайну: 2,16 грн/кВт-год.

Зазначимо, що тарифи на електроенергію в найближчій перспективі підвищувати не планують. Про це раніше повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Тож тарифи 2025 наразі залишаються без змін, принаймні, до кінця опалювального сезону тарифи на електроенергію не зміняться.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію минулого року підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня суттєво зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки що не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.