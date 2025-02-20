Тариф на свет с 1 марта: сколько придется заплатить за киловатт

Для тех, кто хочет сэкономить на электроэнергии, есть выгодное решение — установка двухзонного счетчика.

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С 1 марта 2025 года в Украине будет действовать тариф на электроэнергию в размере 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф установлен до окончания отопительного сезона — 30 апреля 2025 года. После этого возможны два сценария: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №632.

Отмечается, что среди всех коммунальных услуг именно электроэнергия подорожала больше всего за время войны. Традиционно пересмотр тарифов происходил в конце мая.

Тем, кто стремится сократить расходы на электроэнергию, стоит рассмотреть установку двухзонного счетчика. С его помощью в ночное время, с 23:00 до 7:00, стоимость киловатт-часа составит всего 2,16 гривны — вдвое меньше стандартного тарифа.

Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно:

приобрести многозонный счетчик;

подать заявку своему поставщику электроэнергии;

перейти на новый тарифный план.

Это особенно выгодно для тех, кто может перенести часть энергопотребления на ночное время — например, включать стиральную машину, посудомоечную машину или другие энергоемкие приборы ночью. Соответственно, не пользоваться электроэнергией в период с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

В частности, для трехзонного счетчика установлены следующие три тарифа:

с 23:00 до 07:00 — 1,728 гривен;

с 07:00-08:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) — 4,34 гривен;

с 08:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) — 6,48 гривен.

В 2024 году также произошло повышение стоимости электричества для предприятий. Это было обусловлено двумя главными факторами: необходимостью восстановления энергетической инфраструктуры, которая получила повреждения в результате российских атак, а также стремлением привести рынок электроэнергии в соответствие с европейскими стандартами для улучшения международного сотрудничества.

Таким образом, предусмотренная предельная цена максимальна:

с 00:00 до 07:00 — 5,6 тыс. гривен за МВт-час;

с 07:00 до 17:00 — 6,9 тыс. гривен за МВт-час;

с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. гривен за МВт-час;

с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. гривен за МВт-час.

Предельная цена минимальная – 10 тыс. гривен за МВт-час.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.