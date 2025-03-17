Украинцам придется заплатить дополнительно 500 грн за газ: в чем причина

В этом году граждане должны будут заплатить за газ больше из-за так называемой "третьей платежки".

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В 2025 году украинцам предстоят дополнительные расходы на природный газ, несмотря на установленную фиксированную стоимость. Это связано с введением новой услуги по техническому обслуживанию зданий, тарифы на которую опубликовали филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины". Об этом говорится в сообщении одного из филиалов "Газсети".

В этом году гражданам предстоят дополнительные расходы на газ из-за так называемой "третьей платежки". Жители многоквартирных домов получат счета за услугу технического обслуживания здания. Стоимость этой услуги зависит от нескольких факторов, включая протяженность общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов. Итоговая сумма будет распределена между всеми жильцами дома.

Регулярность поступления таких платежек — один раз в три или пять лет:

газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;

газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.

Для каждой области будут разные цены за услугу по техобслуживанию здания. В частности, львовский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" в 2025 году обнародовал цены на этот год. Стоимость отличается, однако услуга не превышает 500 грн. Максимально граждане должны будут заплатить 481 грн.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.