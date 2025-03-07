Украинцам придется заплатить дополнительные 900 грн за газ в апреле: что известно

Третью платежку получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию зданий.

Related video

С 1 апреля 2025 года в Украине потребителям природного газа предстоит оплачивать дополнительные расходы, несмотря на установленную фиксированную цену в рамках моратория на повышение тарифов в период военного положения. Представители "Газсети" объявили о введении новых расценок за услугу по техническому обслуживанию зданий. Об этом сообщается на сайте ООО "Газораспределительные сети Украины".

С апреля часть граждан столкнется с увеличением платы за газ из-за введения так называемой "третьей платежки". Ее получат жители многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию зданий. Такие квитанции были введены Министерством энергетики с 29 сентября 2023 года (приказ №292) и касаются проведения операторами газораспределительных сетей мониторинга состояния газопроводов в домах, включая проверку плотности и герметичности.

Стоимость услуги будет зависеть от нескольких факторов, таких как длина общих сетей, количество муфтовых соединений и кранов в здании. Общая сумма будет разделена на количество жильцов дома. Такая платежка будет приходить в зависимости от возраста сетей в здании — раз в три или пять лет:

если газовым сетям дома более 25 лет — раз в три года;

если газовым сетям не более 25 лет — раз в пять лет.

В 2025 году филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" опубликовали на своих порталах графики проведения обследований и цены на апрель. В то же время, в апреле 2025 года тариф на газ для населения останется неизменным — 7,96 грн за 1 куб. м. Такую цену будут платить большинство бытовых потребителей (98%), обслуживаемых ГК "Нафтогаз Украины".

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.