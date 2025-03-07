Українцям доведеться заплатити додаткові 900 грн за газ у квітні: що відомо

Третю платіжку отримають мешканці багатоквартирних будинків за нову послугу з технічного обслуговування будівель.

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З 1 квітня 2025 року в Україні споживачам природного газу доведеться оплачувати додаткові витрати, незважаючи на встановлену фіксовану ціну в рамках мораторію на підвищення тарифів у період воєнного стану. Представники "Газсети" оголосили про введення нових розцінок за послугу з технічного обслуговування будівель. Про це повідомляють на сайті ТОВ "Газорозподільні мережі України".

З квітня частина громадян зіткнеться зі збільшенням плати за газ через запровадження так званої "третьої платіжки". Її отримають мешканці багатоквартирних будинків за нову послугу з технічного обслуговування будівель. Такі квитанції запровадило Міністерство енергетики з 29 вересня 2023 року (наказ №292), і вони стосуються проведення операторами газорозподільних мереж моніторингу стану газопроводів у будинках, включно з перевіркою щільності та герметичності.

Вартість послуги залежатиме від кількох чинників, таких як довжина загальних мереж, кількість муфтових з'єднань і кранів у будівлі. Загальна сума буде розділена на кількість мешканців будинку. Така платіжка приходитиме залежно від віку мереж у будівлі — раз на три або п'ять років:

якщо газовим мережам будинку понад 25 років — раз на три роки;

якщо газовим мережам не більше 25 років — раз на п'ять років.

У 2025 році філії компанії "Газорозподільні мережі України" опублікували на своїх порталах графіки проведення обстежень і ціни на квітень. Водночас, у квітні 2025 року тариф на газ для населення залишиться незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м. Таку ціну платитимуть більшість побутових споживачів (98%), що обслуговуються ГК "Нафтогаз України".

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.