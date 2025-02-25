Тариф за газ в Україні: хто заплатить більше вже в березні

"Третю платіжку" отримають мешканці багатоквартирних будинків за надання послуги з технічного обслуговування будівлі.

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З 1 березня 2025 року тарифи на природний газ для побутових споживачів в Україні залишаться без змін через чинний мораторій на підвищення цін у період воєнного стану. Однак наступного місяця деякі одержувачі платіжок можуть помітити значне збільшення підсумкової суми. Про це повідомляє видання "Уряд online".

У березні 2025 року тариф на природний газ для населення буде незмінним — 7,96 грн за 1 куб. м для більшості побутових споживачів. Йдеться про тих, кого обслуговує ГК "Нафтогаз України" (98%). Решта газопостачальників пропонують різні ціни на блакитне паливо. Вартість коливається від 7,7 до близько 9 грн за 1 куб. м.

Загалом цього року в рамках урядової програми "Зимової підтримки", українцям гарантували незмінні тарифи на ключові послуги до кінця опалювального сезону.

У березні частина українців заплатить за природний газ більше, адже деяким споживачам прийдуть не дві, а три квитанції для розрахунку.

Так звану "третю платіжку" отримають мешканці багатоквартирних будинків за надання послуги з технічного обслуговування будівлі.

Квитанцію запровадило Міністерство енергетики від 29 вересня 2023 року (відповідно до наказу №292) за здійснення операторами газорозподільних мереж перевірки стану газопроводів у будинках на щільність і герметичність.

Розмір суми до сплати за блакитне паливо залежить від кількох чинників, зокрема протяжності загальних мереж у будівлі, кількості муфтових з'єднань і кранів. Суму ділитимуть на кількість жителів у будинку.

Таку платіжку не надсилатимуть щомісяця, частота перевірки залежатиме від віку мереж у будинку. Її українці отримуватимуть один раз на три-п'ять років:

у кого газовим мережам будинку понад 25 років, — один раз на три роки;

у кого газовим мережам менше 25 років — раз на п'ять років.

Графіки перевірки мереж будинків філії компанії "Газорозподільні мережі України", як правило, оприлюднюють на своїх порталах і попереджають в оголошеннях на самих будинках.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.