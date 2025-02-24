Помилкові "борги" в платіжках: що робити, якщо нарахували більше за газ

У платіжках можуть з'явитися зайві борги, якщо в унікальному особовому рахунку допущено помилку.

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У компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому в комунальних квитанціях за газ іноді може з'являтися борг, навіть якщо фактично його немає. Це може відбуватися через одну особливість унікального особового рахунку. Про це йдеться в повідомленні ГК "Нафтогаз України".

У "Нафтогаз України" пояснили, що найчастіше заборгованість виникає через помилку в унікальному особовому рахунку.

Щоб уникнути таких ситуацій, рекомендується ретельно перевіряти всі дані перед оплатою. Якщо ж цифри були введені з помилкою або зовсім не вказані, це може призвести до таких наслідків:

затримку в зарахуванні коштів;

потрапляння грошей на інший рахунок.

Щоб усунути такі помилки, може знадобитися час, а в деяких випадках — додаткове звернення до служби підтримки або банку. Щоб уникнути необґрунтованих нарахувань, слід:

переконатися, що особовий рахунок вказано правильно;

звірити номер особового рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо до цього оплата була коректною;

у касі або терміналі варто ще раз перевірити всі реквізити перед підтвердженням;

необхідно використовувати офіційні банківські сервіси, які в автоматичному режимі підтягнуть коректний номер рахунку.

Також квитанції за оплату рахунків за електрику, газ, воду потрібно зберігати для допомоги у вирішенні можливих суперечок із постачальниками. Зберігати такі квитанції варто п'ять років.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова єПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.