Помилкові "борги" в платіжках: що робити, якщо нарахували більше за газ
У платіжках можуть з'явитися зайві борги, якщо в унікальному особовому рахунку допущено помилку.
У компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому в комунальних квитанціях за газ іноді може з'являтися борг, навіть якщо фактично його немає. Це може відбуватися через одну особливість унікального особового рахунку. Про це йдеться в повідомленні ГК "Нафтогаз України".
У "Нафтогаз України" пояснили, що найчастіше заборгованість виникає через помилку в унікальному особовому рахунку.
Щоб уникнути таких ситуацій, рекомендується ретельно перевіряти всі дані перед оплатою. Якщо ж цифри були введені з помилкою або зовсім не вказані, це може призвести до таких наслідків:
- затримку в зарахуванні коштів;
- потрапляння грошей на інший рахунок.
Щоб усунути такі помилки, може знадобитися час, а в деяких випадках — додаткове звернення до служби підтримки або банку. Щоб уникнути необґрунтованих нарахувань, слід:
- переконатися, що особовий рахунок вказано правильно;
- звірити номер особового рахунку з попередніми квитанціями за газ, якщо до цього оплата була коректною;
- у касі або терміналі варто ще раз перевірити всі реквізити перед підтвердженням;
- необхідно використовувати офіційні банківські сервіси, які в автоматичному режимі підтягнуть коректний номер рахунку.
Також квитанції за оплату рахунків за електрику, газ, воду потрібно зберігати для допомоги у вирішенні можливих суперечок із постачальниками. Зберігати такі квитанції варто п'ять років.
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