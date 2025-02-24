Ошибочные "долги" в платежках: что делать, если насчитали больше за газ

В платежках могут появиться лишние долги, если в уникальном лицевом счете допущена ошибка.

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В компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему в коммунальных квитанциях за газ иногда может появляться долг, даже если фактически его нет. Это может происходить из-за одной особенности уникального лицевого счета. Об этом говорится в сообщении ГК "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогаз Украины" пояснили, что чаще всего задолженность возникает из-за ошибки в уникальном лицевом счете.

Чтобы избежать таких ситуаций, рекомендуется тщательно проверять все данные перед оплатой. Если же цифры были введены с ошибкой или вовсе не указаны, это может привести к следующим последствиям:

задержку в зачислении средств;

попадание денег на другой счет.

Чтобы устранить такие ошибки, может потребоваться время, а в некоторых случаях — дополнительное обращение в службу поддержки или банк. Чтобы избежать необоснованных начислений, следует:

убедиться, что лицевой счет указан правильно;

сверить номер лицевого счета с предыдущими квитанциями за газ, если до этого оплата была корректной;

в кассе или терминале стоит еще раз проверить все реквизиты перед подтверждением;

необходимо использовать официальные банковские сервисы, которые в автоматическом режиме подтянут корректный номер счета.

Также квитанции за оплату счетов за электричество, газ, воду нужно сохранять для помощи в решении возможных споров с поставщиками. Хранить такие квитанции стоит пять лет.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.