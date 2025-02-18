Платежки за газ в феврале могут быть больше: в чем причина

Повышение цены будет связано с необходимостью проведения регулярной проверки газовых сетей на герметичность и плотность.

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В феврале часть украинцев столкнется с повышенными расходами на газ из-за введения дополнительных платежей. Речь идет о так называемой "третьей платежке", связанной с техническим обслуживанием домовых газовых сетей. Об этом говорится в приказе Министерства энергетики Украины №292.

В соответствии с этим приказом коммунальные службы обязаны регулярно проверять газовые сети на герметичность и плотность, чтобы предотвратить утечки. Расходы на эти проверки ложатся на потребителей. Квитанции за техническое обслуживание газовых сетей будут отправляться:

раз в три года для домов, которые старше 25 лет;

раз в пять лет для более новых домов.

Сумма в таких платежках будет варьироваться в зависимости от ряда факторов, например длина газовых сетей в доме, количество муфтовых соединений и кранов.

В феврале 2025 года потребители "Нафтогаза" оплачивают газ по тарифу 7 гривен 96 копеек за кубометр. У других поставщиков стоимость варьируется от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр. Тарифы на отопление останутся без изменений до апреля 2025 года.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.