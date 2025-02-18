В одном из украинских городов вырастут тарифы на воду: детали
Повышение тарифов произошло из-за роста цен на электроэнергию, а также удорожания материалов и ресурсов.
С 1 марта 2025 года в Виноградове (Закарпатье) увеличатся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко.
Согласно сообщению, Виноградовское ВУЖКГ приняло это решение вследствие существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.
Новые тарифы будут следующими:
- водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³);
- водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³);
- общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³).
Повышение тарифов обусловлено ростом цен на электроэнергию на 37,4%, а также удорожанием материалов и ресурсов, необходимых для обслуживания коммунальной инфраструктуры. Мочарко подчеркнул, что без пересмотра тарифов обеспечить стабильное водоснабжение невозможно.
"Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письменном виде в течение 14 календарных дней со дня опубликования в газете", – говорится в сообщении.
Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".
6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.