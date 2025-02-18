В одном из украинских городов вырастут тарифы на воду: детали

Повышение тарифов произошло из-за роста цен на электроэнергию, а также удорожания материалов и ресурсов.

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С 1 марта 2025 года в Виноградове (Закарпатье) увеличатся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщил инженер Виноградовского УЖКХ Михаил Мочарко.

Согласно сообщению, Виноградовское ВУЖКГ приняло это решение вследствие существенного подорожания электроэнергии и других ресурсов.

Новые тарифы будут следующими:

водоснабжение: 31,56 грн/м³ (было 28,00 грн/м³);

водоотвод: 30,60 грн/м³ (было 29,80 грн/м³);

общая стоимость: 62,16 грн/м³ (было 57,80 грн/м³).

Повышение тарифов обусловлено ростом цен на электроэнергию на 37,4%, а также удорожанием материалов и ресурсов, необходимых для обслуживания коммунальной инфраструктуры. Мочарко подчеркнул, что без пересмотра тарифов обеспечить стабильное водоснабжение невозможно.

"Замечания и предложения от физических и юридических лиц принимаются в письменном виде в течение 14 календарных дней со дня опубликования в газете", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета на программу "Зимняя еПоддержка".

6 января Минэкономики предупредило, что выплаты за декабрь и январь участники программы "Национальный кэшбек" получат в конце зимы.