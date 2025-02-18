В одному з українських міст зростуть тарифи на воду: деталі

Підвищення тарифів відбулося через зростання цін на електроенергію, а також подорожчання матеріалів і ресурсів.

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З 1 березня 2025 року у Виноградові (Закарпаття) збільшаться тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Про це повідомив інженер Виноградівського УЖКГ Михайло Мочарко.

Згідно з повідомленням, Виноградівське ВУЖКГ ухвалило це рішення внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії та інших ресурсів.

Нові тарифи будуть такими:

водопостачання: 31,56 грн/м³ (було 28,00 грн/м³);

водовідведення: 30,60 грн/м³ (було 29,80 грн/м³);

загальна вартість: 62,16 грн/м³ (було 57,80 грн/м³).

Підвищення тарифів зумовлено зростанням цін на електроенергію на 37,4%, а також подорожчанням матеріалів і ресурсів, необхідних для обслуговування комунальної інфраструктури. Мочарко підкреслив, що без перегляду тарифів забезпечити стабільне водопостачання неможливо.

"Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються письмово протягом 14 календарних днів із дня опублікування в газеті", — ідеться в повідомленні.

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