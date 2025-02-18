Платіжки за газ у лютому можуть бути більшими: у чому причина

Підвищення ціни буде пов'язане з необхідністю проведення регулярної перевірки газових мереж на герметичність і щільність.

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У лютому частина українців зіткнеться з підвищеними витратами на газ через введення додаткових платежів. Йдеться про так звану "третю платіжку", пов'язану з технічним обслуговуванням будинкових газових мереж. Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики України №292.

Відповідно до цього наказу комунальні служби зобов'язані регулярно перевіряти газові мережі на герметичність і щільність, щоб запобігти витокам. Витрати на ці перевірки лягають на споживачів. Квитанції за технічне обслуговування газових мереж будуть надсилатися:

раз на три роки для будинків, які старші за 25 років;

раз на п'ять років для новіших будинків.

Сума в таких платіжках варіюватиметься залежно від низки чинників, наприклад довжина газових мереж у будинку, кількість муфтових з'єднань і кранів.

У лютому 2025 року споживачі "Нафтогазу" оплачують газ за тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр. В інших постачальників вартість варіюється від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр. Тарифи на опалення залишаться без змін до квітня 2025 року.

Нагадаємо, 13 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету на програму "Зимова еПідтримка".

6 січня Мінекономіки попередило, що виплати за грудень і січень учасники програми "Національний кешбек" отримають наприкінці зими.