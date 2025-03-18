Более 200 тыс. грн штрафа: за что потребителей газа могут наказать

Один из крупнейших штрафов применяется за несанкционированное подключение к системе газоснабжения.

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В Украине при проведении регулярных проверок газовых счетчиков и обслуживании внутридомовых систем часто обнаруживаются нарушения. Штрафы, которые могут быть наложены за повреждение счетчиков, несанкционированную установку газового оборудования или вмешательство в газопровод, могут составлять сотни тысяч гривен. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Один из самых крупных штрафов накладывается за незаконное подключение к газоснабжению. Например, если потребителя отключили от газа из-за долгов или нарушений, а он снова подключился нелегально. Еще одно нарушение — это прокладка дополнительной газовой трубы, минуя счетчик. В таких случаях штрафы могут быть весьма значительными.

К примеру, суд вынес решение, согласно которому жительница села Гусятин обязана заплатить 212 670 грн за незаконную врезку в газопровод, выявленную во время проверки сотрудниками "Тернопольгаза".

Газовики обнаружили трубу, вмурованную в фундамент дома, что привело к нарушению. Женщина утверждает, что не знала о наличии этой трубки и не имела к ней отношения, но суд принял сторону газовиков. Штраф был наложен на новых владельцев дома.

В феврале 2025 года в Днепре было выявлено 95 случаев незаконного потребления газа, что привело к убыткам компании на сумму 440 тыс. грн. Газовики подчеркивают, что несанкционированные подключения создают серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, поскольку могут стать причиной утечек газа и аварий.

Штрафы могут быть наложены и за поврежденные счетчики. Так, в феврале 2025 года Стрыйский горрайонный суд постановил, что жительница Львовской области обязана заплатить 249 737 грн за поврежденный счетчик. На счетчике были обнаружены отверстия, что свидетельствовало о вмешательстве в его работу, приведшем к безучетному потреблению газа.

Согласно правилам, все украинцы, пользующиеся газом, обязаны проходить периодическую проверку счетчиков. Стоимость поверки уже включена в счет за газ, поэтому платить дополнительно не требуется. Однако если при проверке выявят повреждения или вмешательство в работу счетчика, штрафы могут быть значительными.

Газовые компании регулярно проверяют потребителей и любые нарушения, даже если они были сделаны предыдущими владельцами, могут привести к значительным штрафам. Закон также позволяет пересчитывать платежки и отключать газ до исправления ситуации.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.