ФОПи можуть не платити військовий збір: коли це можливо

Така можливість надається протягом одного календарного місяця на рік з певних причин, заявлених у законодавстві.

Related video

У 2025 році підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень. Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

ФОПи можуть не платити військовий збір протягом одного календарного місяця на рік:

на час відпустки,

під час хвороби, якщо підприємець має затверджену виписку з Електронного реєстру листків непрацездатності (лікарняний від 30 днів і більше).

Інформацію про періоди щорічної відпустки або тимчасової непрацездатності необхідно подавати одночасно із заявою в довільній формі. Підприємці 1-ї та 2-ї груп єдиного податку, які не мають найманих працівників, звільняються від сплати військового збору.

Ця пільга викладена в Перехідних положеннях Податкового кодексу України, які передбачають звільнення від сплати військового збору для підприємців, що мають на це право.

Зазначимо, що з моменту набуття законом чинності в грудні військовий збір з доходів фізичних осіб збільшується з 1,5% до 5%. Це стосується всіх видів доходів, включно із заробітними платами. Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку запроваджуються військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати, і відповідна звітність.

Нагадуємо, 2025 року оновлюється вік виходу на пенсію й українцям, які готуються вийти на відпочинок, варто порахувати страховий стаж.