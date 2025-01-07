Мережею ширяться чутки щодо посилення контролю за клієнтськими операціями по картках. В НБУ назвали цю інформацію недостовірною та маніпулятивною.

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Вчора низка видань опублікували матеріал, де йдеться про те, що в Україні посиляться вимоги до банків щодо контролю клієнтських операцій та призупинення підозрілих транзакцій. Зокрема, нібито НБУ наполягає на необхідності виявлення та контролю потенційно ризикових операцій відповідно до його рекомендацій, а серед ключових дій, які можуть стати причиною блокування рахунку або запиту додаткових документів, — часте зняття готівки (більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах). У матеріалі також повідомили, що для операцій, що перевищують 400 тисяч гривень, перевірка є обов’язковою, а в разі відсутності необхідних документів, банк має право заблокувати рахунок і навіть припинити обслуговування клієнта.

Тим часом, в НБУ спростували дані, що часте зняття готівки може призвести до блокування карткового рахунку.

Зокрема у листі НБУ, який сьогодні отримав Фокус, йдеться, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

"Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", — повідомили в Нацбанку.

Фокус раніше писав про можливе введення обмежень для переказів за рахунками IBAN.

Нацбанк підрахував, що загалом у системі зареєстровано близько 116 мільйонів банківських карт. При цьому близько 65 мільйонів із них можуть бути "дропами", тільки через один такий рахунок на рік проходить до 2,5 млн гривень.