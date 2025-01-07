В сети ходят слухи об усилении контроля за клиентскими операциями по картам. В НБУ назвали эту информацию недостоверной и манипулятивной.

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Вчера ряд изданий опубликовали материал, где говорится о том, что в Украине ужесточатся требования к банкам по контролю клиентских операций и приостановке подозрительных транзакций. В частности, якобы НБУ настаивает на необходимости выявления и контроля потенциально рисковых операций в соответствии с его рекомендациями, а среди ключевых действий, которые могут стать причиной блокировки счета или запроса дополнительных документов, — частое снятие наличных (более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах). В материале также сообщили, что для операций, превышающих 400 тысяч гривен, проверка является обязательной, а в случае отсутствия необходимых документов, банк имеет право заблокировать счет и даже прекратить обслуживание клиента.

Между тем, в НБУ опровергли данные, что частое снятие наличных может привести к блокировке карточного счета.

В частности, в письме НБУ, которое сегодня получил Фокус, говорится, что отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

"Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности. Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет. Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход", — сообщили в Нацбанке.

Фокус ранее писал о возможном введении ограничений для переводов по счетам IBAN.

Нацбанк подсчитал, что всего в системе зарегистрировано около 116 миллионов банковских карт. При этом около 65 миллионов из них могут быть "дропами", только через один такой счет в год проходит до 2,5 млн гривен.