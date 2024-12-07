Не только с карты на карту: в Украине могут установить лимит на переводы по счетам IBAN, — СМИ

Если банки на следующей неделе подпишут соответствующий меморандум, с 1 января 2025 года для переводов IBAN установят лимит в 150 тысяч грн, а с 1 июля — его уменьшат до 100 тысяч. На момент публикации материала НБУ официально не комментировал информацию о новых возможных ограничениях.

Лимит на перевод денег, который сейчас действует для операций между банковскими картами, могут ввести и для переводов по счетам IBAN. Меморандум, который будет предусматривать такие изменения, украинские банки могут подписать уже на следующей неделе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на неназванных участников рынка.

По информации информагентства, меморандум между банками Украины, о котором идет речь, должен унифицировать и облегчить надлежащую проверку клиентов и мониторинг финансовых операций по их счетам. Участники рынка прогнозируют, что он будет предусматривать постепенное уменьшение лимита операций в месяц. В случае превышения ограничения будет усиливаться финансовый мониторинг по счетам.

Один из собеседников Интерфакса сообщил, что с 1 января 2025 года лимит могут установить на том же уровне, что и для переводов между картами — 150 тыс. грн в месяц, а с 1 июля оба лимита снизят до 100 тысяч.

По словам другого источника агентства, за первый месяцы ограничений объем P2P-платежей (переводов между двумя картами физических лиц) снизился на 5,2 млрд грн, а переводы IBAN в свою очередь выросли на 4 млрд.

Сообщается, что в инициативе участвуют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Ассоциация украинских банков, и около половины банковских учреждений уже предварительно ее одобрили.

На момент публикации материала НБУ официально не комментировал информацию о новых возможных ограничениях.

Отметим, лимит на перевод денег с карты на карту действует в Украине с 1 октября, и его действие истечет 1 апреля 2025 года. Национальный банк Украины сообщал, что для физических лиц на операции между банковскими картами установлен лимит в 150 тысяч гривен в месяц. Тогда в пресс-службе банка уточняли, что ограничение не касается операций по реквизитам IBAN, а также говорили, что для обычных украинцев существенно ничего не изменится, потому что 98% переводов не превышают установленного ограничения.

В интервью Фокусу 5 ноября адвокат Яков Воронин предполагал, что лимит на карточные переводы в сумме 150 тыс. грн ввели, чтобы сделать более прозрачными платежи между физическими лицами, потому что на переводы с карточных счетов на IBAN лимита нет. Это упрощает работу налоговой службы: благодаря наличию ИНН в платежных документах в случае перевода на IBAN можно выявлять незадекларированные доходы.

Также 2 ноября Фокус выяснил, чем отличается IBAN-перевод от обычного перевода по номеру карты и нужно ли отправителям и получателям средств платить налоги.