Лимит на перевод денег: для кого не будут действовать ограничения

Большинство украинцев не почувствуют нововведений, поскольку 98% банковских переводов не превышают установленные ограничения.

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С 1 октября в Украине введены ограничения на денежные переводы между банковскими картами. Национальный банк Украины установил месячный лимит в 150 тысяч гривен на операции по счетам физических лиц. Об этом говорится в пресс-службе НБУ.

Речь идет о операциях между карточными счетами обычных граждан. Это P2P-платежи, позволяющие переводить деньги с банковской карты одного человека на карту другого через банковские приложения или специализированные сервисы, обеспечивающие быстрый доступ к средствам.

Однако ограничения на переводы с "карты на карту" не касаются таких категорий:

банковские операции по реквизитам IBAN;

юридических лиц;

переводы между собственными карточными счетами в одном банке;

случаи, когда ежемесячная подтвержденная сумма дохода превышает 150 тысяч гривен.

В НБУ также заявляют, что большинство украинцев не ощутят изменения, так как 98% банковских переводов не превышают установленные лимиты. Кроме того, эти ограничения не затронут деятельность волонтеров.

Отметим, что ранее Нацбанк анонсировал решение об ограничении P2P-переводов для физических лиц ранее. По словам главы НБУ Андрея Пышного, проблема "дропов" несет риски и для государственного бюджета, и для граждан. Дело в том, что лица, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все операции.

Как Фокус сообщал ранее, осенью предпринимателей ждут не только ограничения НБУ карточных переводов, но и запланированные налоговые новации.