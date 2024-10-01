Ліміт на переказ грошей: для кого не діятимуть обмеження

Більшість українців не відчують нововведень, оскільки 98% банківських переказів не перевищують встановлених обмежень.

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З 1 жовтня в Україні введено обмеження на грошові перекази між банківськими картами. Національний банк України встановив місячний ліміт у 150 тисяч гривень на операції за рахунками фізичних осіб. Про це йдеться у пресслужбі НБУ.

Йдеться про операції між картковими рахунками звичайних громадян. Це P2P-платежі, що дають змогу переказувати гроші з банківської картки однієї людини на картку іншої через банківські застосунки або спеціалізовані сервіси, які забезпечують швидкий доступ до коштів.

Однак обмеження на перекази з "картки на картку" не стосуються таких категорій:

банківські операції за реквізитами IBAN;

юридичних осіб;

перекази між власними картковими рахунками в одному банку;

випадки, коли щомісячна підтверджена сума доходу перевищує 150 тисяч гривень.

У НБУ також заявляють, що більшість українців не відчують змін, оскільки 98% банківських переказів не перевищують встановлених лімітів. Крім того, ці обмеження не торкнуться діяльності волонтерів.

Зазначимо, що раніше Нацбанк анонсував рішення про обмеження P2P-переказів для фізичних осіб раніше. За словами голови НБУ Андрія Пишного, проблема "дропів" несе ризики і для державного бюджету, і для громадян. Річ у тім, що особи, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції.

Як Фокус повідомляв раніше, восени на підприємців чекають не тільки обмеження НБУ карткових переказів, а й заплановані податкові новації.