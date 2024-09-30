Как человеку с большим официальным доходом перечислить деньги на более 150 тыс гривен своим родственникам или ребенку, если НБУ установил ограничения на карточные переводы? Эксперт Иванна Валькова дала советы.

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С 1 октября 2024 года Нацбанк Украины сроком на 6 месяцев устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Об этом Фокус писал в материале "Ограничение карточных переводов в Украине с 1 октября: что изменится и какой теперь лимит". По словам директора департамента финансового мониторинга Unex Bank Иванны Вальковой, НБУ оставил возможность для людей, имеющих официальные доходы сверх установленного месячного лимита, сообщить банку об этом и установить индивидуальное ограничение в пределах подтвержденных официальных доходов.

НБУ установил ограничения карточных переводов в Украине с 1 октября

В то же время, как отмечает эксперт, пока неизвестно, как эта процедура будет реализована на практике каждым банком отдельно.

С 1 октября 2024 года Нацбанк Украины сроком на 6 месяцев устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту)

"Учитывая специфику механизма и временность введенного ограничения, думаю в основном речь пойдет о "ручной" работе специалистов финучреждений. Поэтому гипотетически увеличение лимита может происходить с некоторым временным лагом относительно обращения клиента. Хотя все же сейчас я бы не стала говорить о каких-то конкретных цифрах и высказывать дополнительные гипотезы. Главное, что такая возможность предусмотрена и ею можно будет воспользоваться", — пояснила Валькова.

Нет никаких проблем перечислить деньги на большую за лимит сумму жене, ребенку или родителям Фото: pexels.com

Как перечислить деньги на большую за лимит сумму членам семьи

По словам эксперта, нет никаких проблем перечислить деньги на большую за лимит сумму жене или ребенку, матери или папе — для этого можно воспользоваться обычным IBAN переводом.

Правда следует заметить, что банк получателя в зависимости от собственной риск-политики может запросить у своего клиента объяснения относительно сущности операции. Особенно, если поступление большой суммы средств является нетипичным для счета. Но это никоим образом не касается ограничений p2p-переводов.

Банк получателя в зависимости от собственной риск-политики может запросить у своего клиента объяснения относительно сущности операции

"Уверена, что люди, которые регулярно присылают деньги родственникам значительными суммами хорошо знают, какие документы следует предоставить банку, чтобы операция не вызвала сомнений с точки зрения законодательства по противодействию легализации доходов", — добавила Валькова.

С 1 октября 2024 года Нацбанк устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц на переводы с карты на карту Фото: Getty Images

Заметим, что при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе, в частности о своих доходах. В дальнейшем финмониторинг банка ежедневно наблюдает за тем, какие переводы осуществляет клиент, знает историю операций клиента, и в случае нетипичных операций, согласно закону "О финансовом мониторинге" имеет право остановить перевод и требовать от клиента дополнительных подтверждений по подозрительной операции.

Как Фокус сообщал ранее, осенью предпринимателей ждут не только ограничения НБУ карточных переводов, но и запланированные налоговые новации.