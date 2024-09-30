Как перечислить большую за лимит сумму с карты: объяснение банковского эксперта
Как человеку с большим официальным доходом перечислить деньги на более 150 тыс гривен своим родственникам или ребенку, если НБУ установил ограничения на карточные переводы? Эксперт Иванна Валькова дала советы.
С 1 октября 2024 года Нацбанк Украины сроком на 6 месяцев устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц. Об этом Фокус писал в материале "Ограничение карточных переводов в Украине с 1 октября: что изменится и какой теперь лимит". По словам директора департамента финансового мониторинга Unex Bank Иванны Вальковой, НБУ оставил возможность для людей, имеющих официальные доходы сверх установленного месячного лимита, сообщить банку об этом и установить индивидуальное ограничение в пределах подтвержденных официальных доходов.
В то же время, как отмечает эксперт, пока неизвестно, как эта процедура будет реализована на практике каждым банком отдельно.
С 1 октября 2024 года Нацбанк Украины сроком на 6 месяцев устанавливает лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту)
"Учитывая специфику механизма и временность введенного ограничения, думаю в основном речь пойдет о "ручной" работе специалистов финучреждений. Поэтому гипотетически увеличение лимита может происходить с некоторым временным лагом относительно обращения клиента. Хотя все же сейчас я бы не стала говорить о каких-то конкретных цифрах и высказывать дополнительные гипотезы. Главное, что такая возможность предусмотрена и ею можно будет воспользоваться", — пояснила Валькова.
Как перечислить деньги на большую за лимит сумму членам семьи
По словам эксперта, нет никаких проблем перечислить деньги на большую за лимит сумму жене или ребенку, матери или папе — для этого можно воспользоваться обычным IBAN переводом.
Правда следует заметить, что банк получателя в зависимости от собственной риск-политики может запросить у своего клиента объяснения относительно сущности операции. Особенно, если поступление большой суммы средств является нетипичным для счета. Но это никоим образом не касается ограничений p2p-переводов.
Банк получателя в зависимости от собственной риск-политики может запросить у своего клиента объяснения относительно сущности операции
"Уверена, что люди, которые регулярно присылают деньги родственникам значительными суммами хорошо знают, какие документы следует предоставить банку, чтобы операция не вызвала сомнений с точки зрения законодательства по противодействию легализации доходов", — добавила Валькова.
Заметим, что при открытии счета клиент предоставляет банку информацию о себе, в частности о своих доходах. В дальнейшем финмониторинг банка ежедневно наблюдает за тем, какие переводы осуществляет клиент, знает историю операций клиента, и в случае нетипичных операций, согласно закону "О финансовом мониторинге" имеет право остановить перевод и требовать от клиента дополнительных подтверждений по подозрительной операции.
Как Фокус сообщал ранее, осенью предпринимателей ждут не только ограничения НБУ карточных переводов, но и запланированные налоговые новации.