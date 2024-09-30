Як людині з великим офіційним доходом перерахувати гроші на понад 150 тис. гривень своїм родичам чи дитині, якщо НБУ встановив обмеження на карткові перекази? Експертка Іванна Валькова дала поради.

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Від 1 жовтня 2024 року Нацбанк України терміном на 6 місяців встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для p2p-перекази (з картки на картку). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Про це Фокус писав у матеріалі "Обмеження карткових переказів в Україні з 1 жовтня: що зміниться і який тепер ліміт". За словами директорки департаменту фінансового моніторингу Unex Bank Іванни Валькової, НБУ залишив можливість для людей, що мають офіційні доходи понад встановлений місячний ліміт, повідомити банк про це та встановити індивідуальне обмеження в межах підтверджених офіційних доходів.

НБУ встановив обмеження карткових переказів в Україні з 1 жовтня

Водночас, як зазначає експертка, поки невідомо, як ця процедура буде реалізована на практиці кожним банком окремо.

Від 1 жовтня 2024 року Нацбанк України термінов на 6 місяців встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць для p2p-перекази (з картки на картку)

"З огляду на специфіку механізму та тимчасовість впровадженого обмеження, думаю здебільшого йтиметься про "ручну" роботу спеціалістів фінустанов. Відтак гіпотетично збільшення ліміту може відбуватися з деяким часовим лагом відносно звернення клієнта. Хоча все ж зараз я б не стала говорити про якісь конкретні цифри та висловлювати додаткові гіпотези. Головне, що така можливість передбачена і нею можна буде скористатися", — пояснила Валькова.

Немає жодних проблем перерахувати гроші на більшу за ліміт суму дружині, дитині чи батькам Фото: pexels.com

Як перерахувати гроші на більшу за ліміт суму членам родини

За словами експертки, немає жодних проблем перерахувати гроші на більшу за ліміт суму дружині чи дитині, матері чи татові – для цього можна скористатися звичайним IBAN переказом.

Щоправда слід зауважити, що банк отримувача в залежності від власної ризик-політики може запросити у свого клієнта пояснення щодо сутності операції. Особливо, якщо надходження великої суми коштів є нетиповим для рахунку. Але це жодним чином не стосується обмежень p2p-переказів.

Банк отримувача в залежності від власної ризик-політики може запросити у свого клієнта пояснення щодо сутності операції

"Впевнена, що люди, які регулярно надсилають гроші родичам значними сумами добре знають, які документи слід надати банку, щоб операція не викликала сумнівів з точки зору законодавства з протидії легалізації доходів", — додала Валькова.

Від 1 жовтня 2024 року Нацбанк встановлює ліміт у 150 тис. грн на місяць на перекази з картки на картку Фото: Getty Images

Зауважимо, що під час відкриття рахунку клієнт надає банку інформацію про себе, зокрема про свої доходи. В подальшому фінмоніторинг банку щодня спостерігає за тим, які перекази здійснює клієнт, знає історію операцій клієнта, і в разі нетипових операцій, відповідно до закону "Про фінансовий моніторинг" має право зупинити переказ та вимагати від клієнта додаткових підтверджень щодо підозрілої операції.

Як Фокус повідомляв раніше, восени на підприємців чекають не лише обмеження НБУ карткових переказів, а й заплановані податкові новації.