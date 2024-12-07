Не лише з карти на карту: в Україні можуть встановити ліміт на перекази за рахунками IBAN, — ЗМІ

Якщо банки наступного тижня підпишуть відповідний меморандум, з 1 січня 2025 року для переказів IBAN встановлять ліміт у 150 тисяч грн, а з 1 липня — його зменшать до 100 тисяч. На момент публікації матеріалу НБУ офіційно не коментував інформацію про нові можливі обмеження.

Ліміт на переказ грошей, який зараз діє для операцій між банківськими картами, можуть запровадити й для переказів за рахунками IBAN. Меморандум, який передбачатиме такі зміни, українські банки можуть підписати вже наступного тижня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на неназваних учасників ринку.

За інформацією інформагентства, меморандум між банками України, про який ідеться, має уніфікувати та полегшити належну перевірку клієнтів і моніторинг фінансових операцій за їхніми рахунками. Учасники ринку прогнозують, що він передбачатиме поступове зменшення ліміту операцій на місяць. У разі перевищення обмеження будуть посилювати фінансовий моніторинг за рахунками.

Один зі співрозмовників Інтерфаксу повідомив, що з 1 січня 2025 року ліміт можуть встановити на тому ж рівні, що й для переказів між картками — 150 тис. грн на місяць, а з 1 липня обидва ліміти знизять до 100 тисяч.

За словами іншого джерела агентства, за перший місяці обмежень обсяг P2P-платежів (переказів між двома картками фізичних осіб) знизився на 5,2 млрд грн, а перекази IBAN своєю чергою зросли на 4 млрд.

Повідомляється, що в ініціативі беруть участь Національне антикорупційне бюро України та Асоціація українських банків, і близько половини банківських установ уже попередньо її схвалили.

На момент публікації матеріалу НБУ офіційно не коментував інформацію про нові можливі обмеження.

Зазначимо, ліміт на переказ грошей з картки на картку діє в Україні з 1 жовтня, і його дія спливе 1 квітня 2025 року. Національний банк України повідомляв, що для фізичних осіб на операції між банківськими картками встановлено ліміт у 150 тисяч гривень на місяць. Тоді в пресслужбі банку уточнювали, що обмеження не стосується операцій за реквізитами IBAN, а також казали, що для звичайних українців суттєво нічого не зміниться, бо 98% переказів не перевищують встановленого обмеження.

В інтерв'ю Фокусу 5 листопада адвокат Яків Воронін припускав, що ліміт на карткові перекази в сумі 150 тис. грн запровадили, щоб зробити прозорішими платежі між фізичними особами, бо на перекази з карткових рахунків на IBAN ліміту немає. Це спрощує роботу податкової служби: завдяки наявності ІПН у платіжних документах у випадку переказу на IBAN можна виявляти не задекларовані доходи.

Також 2 листопада Фокус з’ясував, чим відрізняється IBAN-переказ від звичайного переказу за номером картки та чи потрібно відправникам і отримувачам коштів сплачувати податки.