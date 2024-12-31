Від 20 грудня для українців немає доступу до цілого ряду важливих адміністративних послуг. Фокус з’ясував, чи можна зараз реєструватись, як ФОП, які державні послуги вже доступні і коли повноцінно запрацюють державні реєстри.

Related video

У Міністерстві юстиції 30 грудня повідомили, що запрацювали перші реєстри, які були недоступні через російську хакерську атаку. Йдеться про відновлення роботи трьох ключових нотаріальних реєстрів: Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. "Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів", — повідомили у міністерстві. За словами Тетяни Ященко, партнера EXPATPRO, саме ці дії нотаріуси могли проводити і за відсутності доступу до реєстрів, а саме: посвідчення заповітів, заведення спадкової справи, видача дублікатів нотаріальних документів, засвідчення вірності копій документів і виписок із них, засвідчення справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу. Фокус дослідив, які державні реєстри ще не відновили роботу та чи є рішення, як зареєструвати ФОП чи оформити нерухомість або нове місце проживання.

Послуга недоступна: чи реально зараз оформити ФОП або припинити його діяльність

Через хакерську атаку на реєстри непрацюючим досі лишається Єдиний державний реєстр юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Внаслідок цього ані відкрити, ані припинити діяльність ФОП неможливо. "Я звернувся до місцевого ЦНАП, щоб закрити свій ФОП, але там відмовились брати документи, сказали, що до початку роботи реєстру припинити діяльність неможливо", — розповів Фокусу Юрій Калінчук з Києва. Юристи підтвердили: без працюючого реєстру зупинити підприємницьку діяльність неможна.

Важливо

Ні шлюбу, ні субсидій. Яку кризу спричинила хакерська атака на реєстри Мін'юсту

"Нажаль, у випадку, коли ЄДР тимчасово недоступний, закриття ФОП стає неможливим. Це пов’язано з тим, що внесення запису про припинення діяльності ФОП вимагає доступу до реєстру. Наразі Мін’юст не надавав офіційного алгоритму дій для таких випадків. Якщо реєстр не буде відновлено найближчим часом, завершення процедури закриття до кінця грудня, ймовірно, неможливе. Рекомендується стежити за офіційними оновленнями та бути готовими подати документи, як тільки робота реєстру відновиться", — каже у розмові з Фокусом Тарас Мірошниченко, керівник практики міжнародного корпоративного права та фінтех ЮК "Приходько та партнери".

Для ФОП, які намагаються закрити підприємницьку діяльність, наслідком непрацюючих реєстрів є потреба й надалі платити податки

Відсутність доступу до реєстру унеможливлює будь-які дії, як то реєстрація, внесення змін або ж закриття ФОП, зауважує юрист компанії "ВОЛХВ" Дар’я Щербакова. "Альтернативні варіанти чинним законодавством не передбачені, вчинення таких реєстраційних дій в паперовому вигляді також неможливо. Тому до завершення відновлювальних робіт існуючі на сьогодні ФОПи вимушено продовжать своє існування", — зазначає у коментарі Фокусу фахівчиня.

Наразі ніякі реєстраційні дії для бізнесу неможливі - ані відкрити, ані закрити ФОП неможливо Фото: pexels.com

Юристи пояснили: всі реєстраційні дії щодо юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відокремлених підрозділів наразі недоступні. "Ані відкрити, ані закрити, ані внести зміни до відомостей щодо таких суб’єктів неможливо. Реєстр закритий навіть для цілей перегляду/перевірки інформації, що також ускладнює роботу у всіх сферах, де потрібно перевіряти повноваження керівників, правильність зазначення даних тощо. Доступним, наприклад, є сервіс OpenData, який надає інформацію із ЄДР, актуальну станом на 20 грудня", — пояснила Тетяна Ященко.

Для ФОП, які намагаються закрити підприємницьку діяльність, наслідком непрацюючих реєстрів є потреба й надалі платити податки – тобто, у січні їм доведеться сплатити єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Важливо

Кібератака на держреєстри Мін'юсту: чи будуть банки працювати та що з платіжними картками

Юлія Панасюк, адвокат практики податкового права ЮК "Приходько та партнери", зауважила: якщо ФОП неможливо закрити до кінця 2024 року, то для ФОП 1-2 груп можливо подати заяву на відпустку (за умови відсутності найманих працівників). В такому разі у січні доведеться сплатити тільки ЄСВ. А от підприємцям третьої групи такий варіант не підійде – вони мають сплатити в січні всі податки – ЄСВ, єдиний податок та військовий збір.

Через вимушену роботу в січні ФОПи мусять платити усі податки Фото: Pexels

"Для того, щоб не виникали податкові зобов’язання, припинення ФОП мало б відбутись у межах 2024 календарного року. Але не виключено, що Верховна рада України прийме зміни до законодавства щоб врегулювати цю проблему, зважаючи на винятковість ситуації. Останнім часом, прийняття та підписання нормативних актів у сфері оподаткування відбувається за невизначеними процедурами і не завжди із дотриманням принципу правової визначеності", — розмірковує Тетяна Ященко.

Оформлення паспортів та інші послуги: якою є ситуація після хакерської атаки на реєстри

Хороша новина в тому, що паспорти оформити можна. "Єдиний державний реєстр громадян, а також інші пов’язані із ним системи, дійсно не працювали з 13 по 18 грудня, але відповідно до офіційної інформації Державної міграційної служби України зупинка роботи систем була пов’язана не з хакерською атакою, а із звичайними регламентними роботами. Наразі оформлення та видача ІD-карток (внутрішні українські паспорти), закордонних паспортів, посвідок на тимчасове та постійне проживання відбувається без перебоїв", — зауважила Катерина Затулко, старший юрист, адвокат EXPATPRO. Щоправда, юристи попередили, що в новорічний період все рівно можуть бути складнощі із терміновим оформленням документів. "Якщо говорити про оформлення українських паспортів,то слід зважати на новорічні свята, оскільки Поліграфкомбінат Україна (державне підприємство, що займається персоналізацією паспортів) зазвичай під кінець року зачиняється з технічних причин на декілька тижнів", — каже Олександр Федорцов, юрист практики міжнародної міграції ЮК "Приходько та партнери".

ЦНАПи приймають документи на оформлення паспортів, але терміни видачі документів невідомі Фото: Ілюстративне фото

Проте, хоча документи на оформлення паспортів і приймають, гарантії, що ті будуть видані в строк, немає, зауважують юристи. "Станом на сьогодні запис в електронну чергу доступний в онлайн-режимі. ЦНАПи продовжують приймати документи на оформлення. Проте і тут виникають певні складнощі. Зокрема, оформлення закордонних паспортів вимагає доступу до Державного демографічного реєстру, а при оформленні ID-картки неможливо здійснити перевірку відомостей по ДРАЦС (лише за наявності повного пакету документів в паперовому вигляді). Крім того, навіть до повномасштабної атаки споживачі часто жалілися на неможливість своєчасного отримання документів з огляду на перебої в роботі системи. Таким чином, прийняття заявок та виготовлення документів продовжується, проте спрогнозувати своєчасність їх отримання важко, оскільки самі фахівці попереджають про ймовірні затримки", — зауважила юристка Дар’я Щербакова.

Важливо

Ні шлюбу, ні розлучення, ні виплат: юристи пояснили негативні наслідки кібератаки на держреєстри

А от послуга з реєстрації місця проживання через Дію на даний момент недоступна взагалі. "В деяких містах, наприклад в Одесі, зупинили прийом документів на реєстрацію місця проживання. На противагу цьому в Києві документи на реєстрацію місця проживання приймаються, але самі реєстраційні дії не проводяться, у звʼязку з неможливістю перевірки права власності на нерухоме майно, як невідʼємної частини процедури", — каже Катерина Затулко.

Зареєструвати нерухомість неможливо. Так само недоступні і послуги з реєстрації народження чи смерті

Все ще немає можливості реєструвати нерухомість, а Реєстр актів громадянського стану теж не працює. "Операції, пов’язані з реєстрацією прав на нерухомість та створенням нових юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, поки що залишаються недоступними. Їх відновлення очікується впродовж одного-двох тижнів, залежно від успішності тестування захисту систем", — каже Сергій Литвиненко, керуючий партнер Адвокатського Об’єднання "Віннер Партнерс".

Як зазначає Тетяна Ященко, станом на зараз не можна проводити дії із нерухомістю, із питань виконання судових рішень (виконавчі провадження), у сфері реєстрації юридичних осіб (у т.ч. щодо ФОП, громадських формування, відокремлених підрозділів), оформлення апостилів, оформлення документів щодо актів цивільного стану (з питань народження, смерті, реєстрації укладання та розірвання шлюбів). На її думку, з огляду на те, що відновлення роботи перших реєстрів зайняло більше тижня, можемо очікувати позитивних новин не раніше 12 січня 2025 року.

Проте деякі послуги все ж надають — у паперовій формі. "Було зупинено надання послуг із онлайн реєстрації шлюбу, але таку послугу надають у "паперовій формі", повторна видача свідоцтв про народження, про шлюб тощо теж мають видавати, але за наявності самого паперового документа. Реєстри юридичних осіб, боржників, нерухомості, актів цивільного стану досі не працюють, чітких строків щодо їх відновлення офіційно не називають та не передбачено альтернативних способів роботи у цих реєстрах", — каже Тетяна Ященко.

Усі реєстрації нерухомого майна юристи радять відкласти на кілька місяців Фото: Reddit

Загалом поки ситуація доволі складна, а точних термінів, коли реєстри знову запрацюють, у владі не називають. Експерти вважають, що роботи з відновлення реєстрів можуть тривати і кілька тижнів, і понад місяць. "Строки відновлення реєстрів наразі невідомі, оскільки це залежить від обсягів пошкодження, заходів з кібербезпеки та технічної готовності систем. З досвіду скажу, відновлення може зайняти від декількох тижнів до місяця. Для зменшення наслідків користувачам реєстраційних послуг рекомендується постійно перевіряти інформацію на офіційних ресурсах Мін’юсту та звертатися до нотаріусів, які можуть наразі ставити громадян в черги на реєстраційні справи, які все одно відбудуться після запуску реєстрів", — розповів Тарас Мірошниченко.

Навіть після відновлення роботи реєстрів юристи радять не поспішати іти до реєстраторів, краще зачекати Фото: Forbes

Юристи радять не поспішати з реєстрацією будь-чого ані зараз, ані після того, як міністерство повідомить про запуск роботи реєстрів. "Важливо зберігати розумний баланс та не створювати надмірного навантаження на систему, щоб не спровокувати нових колапсів. Тут ключову роль відіграватиме людський фактор. Відновлення роботи має відбуватися по можливості планомірно та поступово. Тому після запуску реєстрів важливо не створювати додаткового ажіотажу та розставляти пріоритети. Зокрема, звертатися за вчиненням відповідної реєстраційної дії лише в тому випадку, коли існує справді невідкладна потреба. Розумний та збалансований розподіл ресурсів забезпечить належну роботу реєстру та дозволить запобігти новим технічним ускладненням. Тож порада не піддаватися паніці зберігає свою актуальність", — каже Дар’я Щербакова.

Важливо