С 20 декабря для украинцев нет доступа к целому ряду важных административных услуг. Фокус выяснил, можно ли сейчас регистрироваться, как ФЛП, какие государственные услуги уже доступны и когда полноценно заработают государственные реестры.

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В Министерстве юстиции 30 декабря сообщили, что заработали первые реестры, которые были недоступны из-за российской хакерской атаки. Речь идет о возобновлении работы трех ключевых нотариальных реестров: Единого реестра доверенностей, Наследственного реестра и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов. "Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков. Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней", — сообщили в министерстве. По словам Татьяны Ященко, партнера EXPATPRO, именно эти действия нотариусы могли проводить и при отсутствии доступа к реестрам, а именно: удостоверение завещаний, заведение наследственного дела, выдача дубликатов нотариальных документов, удостоверение верности копий документов и выписок из них, удостоверение подлинности подписи на документах, верности перевода документов с одного языка на другой. Фокус исследовал, какие государственные реестры еще не возобновили работу и есть ли решения, как зарегистрировать ФЛП, оформить недвижимость или новое место жительства.

Услуга недоступна: реально ли сейчас оформить ФЛП или прекратить его деятельность

Из-за хакерской атаки на реестры неработающим до сих пор остается Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Вследствие этого ни открыть, ни прекратить деятельность ФЛП невозможно. "Я обратился в местный ЦНАП, чтобы закрыть свой ФЛП, но там отказались брать документы, сказали, что до начала работы реестра прекратить деятельность невозможно", — рассказал Фокусу Юрий Калинчук из Киева. Юристы подтвердили: без работающего реестра остановить предпринимательскую деятельность нельзя.

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"К сожалению, в случае, когда ЕГР временно недоступен, закрытие ФЛП становится невозможным. Это связано с тем, что внесение записи о прекращении деятельности ФЛП требует доступа к реестру. Сейчас Минюст не предоставлял официального алгоритма действий для таких случаев. Если реестр не будет восстановлен в ближайшее время, завершение процедуры закрытия до конца декабря, вероятно, невозможно. Рекомендуется следить за официальными обновлениями и быть готовыми подать документы, как только работа реестра возобновится", — говорит в разговоре с Фокусом Тарас Мирошниченко, руководитель практики международного корпоративного права и финтех ЮК "Приходько и партнеры".

Для ФЛП, которые пытаются закрыть предпринимательскую деятельность, следствием неработающих реестров является необходимость и в дальнейшем платить налоги

Отсутствие доступа к реестру делает невозможными любые действия, как регистрация, внесение изменений или закрытие ФЛП, отмечает юрист компании "ВОЛХВ" Дарья Щербакова. "Альтернативные варианты действующим законодательством не предусмотрены, совершение таких регистрационных действий в бумажном виде также невозможно. Поэтому до завершения восстановительных работ существующие на сегодня ФЛП вынужденно продолжат свое существование", — отмечает в комментарии Фокусу специалист.

Сейчас никакие регистрационные действия для бизнеса невозможны — ни открыть, ни закрыть ФЛП невозможно Фото: pexels.com

Юристы объяснили: все регистрационные действия в отношении юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований, обособленных подразделений пока недоступны. "Ни открыть, ни закрыть, ни внести изменения в сведения о таких субъектах невозможно. Реестр закрыт даже для целей просмотра/проверки информации, что также затрудняет работу во всех сферах, где нужно проверять полномочия руководителей, правильность указания данных и тому подобное. Доступным, например, является сервис OpenData, который предоставляет информацию из ЕГР, актуальную по состоянию на 20 декабря", — объяснила Татьяна Ященко.

Для ФЛП, которые пытаются закрыть предпринимательскую деятельность, следствием неработающих реестров является необходимость и в дальнейшем платить налоги — то есть, в январе им придется уплатить единый налог, ЕСВ и военный сбор.

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Юлия Панасюк, адвокат практики налогового права ЮК "Приходько и партнеры", отметила: если ФЛП невозможно закрыть до конца 2024 года, то для ФЛП 1-2 групп возможно подать заявление на отпуск (при условии отсутствия наемных работников). В таком случае в январе придется уплатить только ЕСВ. А вот предпринимателям третьей группы такой вариант не подойдет — они должны уплатить в январе все налоги — ЕСВ, единый налог и военный сбор.

Из-за вынужденной работы в январе ФЛП должны платить все налоги Фото: Pexels

"Для того, чтобы не возникали налоговые обязательства, прекращение ФЛП должно было бы состояться в пределах 2024 календарного года. Но не исключено, что Верховная Рада Украины примет изменения в законодательство чтобы урегулировать эту проблему, учитывая исключительность ситуации. В последнее время, принятие и подписание нормативных актов в сфере налогообложения происходит по неопределенным процедурам и не всегда с соблюдением принципа правовой определенности", — рассуждает Татьяна Ященко.

Оформление паспортов и другие услуги: какова ситуация после хакерской атаки на реестры

Хорошая новость в том, что паспорт оформить можно. "Единый государственный реестр граждан, а также другие связанные с ним системы, действительно не работали с 13 по 18 декабря, но согласно официальной информации Государственной миграционной службы Украины остановка работы систем была связана не с хакерской атакой, а с обычными регламентными работами. Сейчас оформление и выдача ID-карт (внутренние украинские паспорта), загранпаспортов, видов на временное и постоянное проживание происходит без перебоев", — отметила Екатерина Затулко, старший юрист, адвокат EXPATPRO. Правда, юристы предупредили, что в новогодний период все равно могут быть сложности со срочным оформлением документов. "Если говорить об оформлении украинских паспортов, то следует учитывать новогодние праздники, поскольку Полиграфкомбинат Украины (государственное предприятие, занимающееся персонализацией паспортов) обычно под конец года закрывается по техническим причинам на несколько недель", — говорит Александр Федорцов, юрист практики международной миграции ЮК "Приходько и партнеры".

ЦПАУ принимают документы на оформление паспортов, но сроки выдачи документов неизвестны Фото: Иллюстративное фото

Однако, хотя документы на оформление паспортов и принимают, гарантии, что те будут выданы в срок, нет, отмечают юристы. "По состоянию на сегодня запись в электронную очередь доступна в онлайн-режиме. ЦПАУ продолжают принимать документы на оформление. Однако и здесь возникают определенные сложности. В частности, оформление загранпаспортов требует доступа к Государственному демографическому реестру, а при оформлении ID-карты невозможно осуществить проверку сведений по ГРАГС (только при наличии полного пакета документов в бумажном виде). Кроме того, даже до полномасштабной атаки потребители часто жаловались на невозможность своевременного получения документов ввиду перебоев в работе системы. Таким образом, принятие заявок и изготовление документов продолжается, однако спрогнозировать своевременность их получения трудно, поскольку сами специалисты предупреждают о вероятных задержках", — отметила юрист Дарья Щербакова.

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А вот услуга по регистрации места жительства через Дію на данный момент недоступна вообще. "В некоторых городах, например в Одессе, остановили прием документов на регистрацию места жительства. В противовес этому в Киеве документы на регистрацию места жительства принимаются, но сами регистрационные действия не проводятся, в связи с невозможностью проверки права собственности на недвижимое имущество, как неотъемлемой части процедуры", — говорит Екатерина Затулко.

Зарегистрировать недвижимость невозможно. Так же недоступны и услуги по регистрации рождения или смерти

Все еще нет возможности регистрировать недвижимость, а Реестр актов гражданского состояния тоже не работает. "Операции, связанные с регистрацией прав на недвижимость и созданием новых юридических лиц или физических лиц-предпринимателей, пока остаются недоступными. Их восстановление ожидается в течение одной-двух недель в зависимости от успешности тестирования защиты систем", — говорит Сергей Литвиненко, управляющий партнер Адвокатского объединения "Виннер Партнерс".

Как отмечает Татьяна Ященко, по состоянию на данный момент нельзя проводить действия с недвижимостью, по вопросам исполнения судебных решений (исполнительные производства), в сфере регистрации юридических лиц (в т.ч. относительно ФЛП, общественных формирований, обособленных подразделений), оформление апостилей, оформление документов по актам гражданского состояния (по вопросам рождения, смерти, регистрации заключения и расторжения браков). По ее мнению, учитывая, что возобновление работы первых реестров заняло больше недели, можем ожидать положительных новостей не ранее 12 января 2025 года.

Однако некоторые услуги все же предоставляют — в бумажной форме. "Было остановлено предоставление услуг по онлайн регистрации брака, но такую услугу предоставляют в "бумажной форме", повторная выдача свидетельств о рождении, о браке и т.д. тоже должны выдавать, но при наличии самого бумажного документа. Реестры юридических лиц, должников, недвижимости, актов гражданского состояния до сих пор не работают, четких сроков по их восстановлению официально не называют и не предусмотрено альтернативных способов работы в этих реестрах", — говорит Татьяна Ященко.

Все регистрации недвижимого имущества юристы советуют отложить на несколько месяцев Фото: Reddit

В целом пока ситуация довольно сложная, а точных сроков, когда реестры снова заработают, власти не называют. Эксперты считают, что работы по восстановлению реестров могут длиться и несколько недель, и более месяца. "Сроки восстановления реестров пока неизвестны, поскольку это зависит от объемов повреждения, мер по кибербезопасности и технической готовности систем. По опыту скажу, восстановление может занять от нескольких недель до месяца. Для уменьшения последствий пользователям регистрационных услуг рекомендуется постоянно проверять информацию на официальных ресурсах Минюста и обращаться к нотариусам, которые могут сейчас ставить граждан в очереди на регистрационные дела, которые все равно состоятся после запуска реестров", — рассказал Тарас Мирошниченко.

Даже после возобновления работы реестров юристы советуют не спешить идти к регистраторам, лучше подождать Фото: Forbes

Юристы советуют не спешить с регистрацией чего-либо ни сейчас, ни после того, как министерство сообщит о запуске работы реестров. "Важно сохранять разумный баланс и не создавать чрезмерной нагрузки на систему, чтобы не спровоцировать новых коллапсов. Здесь ключевую роль будет играть человеческий фактор. Восстановление работы должно происходить по возможности планомерно и постепенно. Поэтому после запуска реестров важно не создавать дополнительного ажиотажа и расставлять приоритеты. В частности, обращаться за совершением соответствующего регистрационного действия только в том случае, когда существует действительно неотложная необходимость. Разумное и сбалансированное распределение ресурсов обеспечит надлежащую работу реестра и позволит предотвратить новые технические осложнения. Поэтому совет не поддаваться панике сохраняет свою актуальность", — говорит Дарья Щербакова.