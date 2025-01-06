Закон про підвищення податків передбачає суттєві нововведення, що відчує більшість громадян України, малий бізнес та фінустанови. Фокус зібрав всю інформацію про нові податки 2025 року.

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На те, які податки сплачуватимуть ФОП з нового року, впливатиме декілька факторів. По-перше, законодавчі зміни, що набули чинності саме з 1 січня 2025 року, зокрема закон України № 4015-IX, а також розмір таких фіксованих фінансових ставок як мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які встановлюють у Державному бюджеті України на майбутній фінансовий рік. Юристи розповіли Фокусу про основні новації для бізнесу з початку нового року.

1. Зміна військового збору при оподаткуванні зарплат

З 1 грудня 2024 року військовий збір на зарплати збільшився з 1,5% до 5%.

"Варто зазначити, що ставка військового збору в 5% запроваджена лише на період дії воєнного стану в країні", — наголошує керівний партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрій Шабельніков.

Для ФОПів 1, 2 та 4 груп запроваджено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати Фото: Getty

2. Запровадження військового збору для ФОП усіх груп

Для ФОПів 1, 2 та 4 груп запроваджено військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року він становитиме 800 грн на місяць.

ФОПи 3 групи та юридичні особи 3 групи єдиного податку сплачуватимуть 1% від доходу у вигляді військового збору.

Для військовослужбовців військовий збір залишається 1,5% від об'єкта оподаткування.

"Фактично цей 1% військового збору плюсується до ставки єдиного податку, в контексті адміністрування та сплати до бюджету", — пояснив Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловський.

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3. Зміна у термінах подання звітності за найманих працівників

Якщо до прийняття закону звітність необхідно було подавати раз на квартал, то відтепер її потрібно подавати раз на місяць. Строк подачі для такої звітності встановлено протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Для АЗС встановлено щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток Фото: УНІАН

4. Для банків збільшено податок на прибуток за ставкою 50% за 2024 рік

Проти підвищення податку на прибуток банків виступали Мінфін, Нацбанк і МВФ. У 2024 році банкам підвищили податок на прибуток з 18% до 25%. На 2025 рік ставка податку на прибуток для банків збільшена до 50%.

За словами народного депутата, першого заступника голови податкового комітету Ради Ярослава Железняка, завдяки підвищенню податку на прибуток банків прогноз надходжень від цього законопроєкту на наступний рік становить 137 млрд грн.

5. Авансові внески для мереж АЗС

Для автозаправних станцій (АЗС) встановлено щомісячну сплату авансових внесків з податку на прибуток за кожне місце роздрібної торгівлі пальним (якщо власник юридична особа) та ПДФО (якщо власник фізична особа) у розмірі 30, 45 або 60 тис. грн.

6. Авансові внески з податку на прибуток для обмінників

Для підприємств, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі (пункти обміну валюти) встановлено прив'язку до курсу євро.

Як зазначив адвокат Андрій Шабельніков, в Україні запроваджено авансовий внесок з податку на прибуток: 700 євро за кожен пункт обміну у Києві, 600 євро в містах з населенням понад 50 тисяч, і 200 євро для інших населених пунктів. Раніше обмінні пункти платили аванси з огляду на розмір мінімальної зарплати.

В Україні запроваджено авансовий внесок з податку на прибуток Фото: УНІАН

7. Звільнення від ПДФО іноземної допомоги, яку отримують громадяни в інших країнах

Нагадаємо, що українські біженці отримують фінансову допомогу, згідно із нормами тимчасового захисту (за 2022, 2023 та наступні роки до кінця воєнного стану). Такі виплати звільнені від сплати податку на доходи.

8. Доходи від "Національного кешбеку" не оподатковуватимуть ПДФО в період 2024-2025 рр

Нагадаємо, восени та взимку 2024 року громадяни можуть отримати виплати по державній програмі "Зимова єПідтримка" та по програмі "Національний кешбек" за товари та послуги, зроблені в Україні.

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9. Збільшення суми мінімального податкового зобов'язання для фермерів і агровиробників

Також визначено, що це мінімальне зобов'язання не може становити менше 700 грн з 1 га землі, а для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить не менше 50%, 1400 грн з 1 га.

10. Нотаріуси звітуватимуть про всі посвідчені ними договори

Ще одним цікавим аспектом є те, що відтепер нотаріуси мають обов’язок щомісяця надавати Державній податковій службі України інформацію про всі посвідчені ними договори. Це надасть можливість податковій мати всі необхідні дані стосовно придбаного майна та його обсягів, та ставити питання про походження коштів у громадян.

Відтепер нотаріуси мають обов’язок щомісяця надавати Державній податковій службі України інформацію про всі посвідчені ними договори

Крім змін, передбачених Законом № 4015-IX, Законом України про Державний бюджет на 2025 рік повертається обов'язкова сплата ЄСВ, тобто воєнна пільга, яка дозволяє сплачувати ЄСВ добровільно, скасована.

"Обов’язкова сплата ЄСВ для усіх ФОПів на єдиному податку повертається становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1760 грн на місяць", — додає Роман Михайловський.

Чи допоможе підвищення податків збільшити надходження до бюджету

Як зазначають експерти, запроваджені зміни до податкового законодавства, що покликані збільшити отримання державою коштів за рахунок сплати вищих податкових платежів, на практиці призведуть зовсім до протилежного ефекту.

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"З моменту повномасштабного вторгнення минуло менше трьох років і малий та середній бізнес кожен день зіштовхується з постійними проблемами та ризиками: відключення світла, зменшення купівельної спроможності населення, порушення логістики через обстріли, що призводить до додаткових витрат, корупційні ризики в державних перевіряючих органах, кадровий голод внаслідок мобілізації чоловічого населення тощо. Як наслідок, бізнес вже і так знаходиться на межі виживання, оскільки статистика збанкрутілих підприємств з 2022 року і до сьогодні тільки зростає, що свідчить про неможливість громадян далі підтримувати існуюче підприємство. А тому підвищення податків може призвести до того, що залишки функціонуючого на сьогодні бізнесу частково перейдуть в тіньову економіку, оскільки не зможуть належним чином сплачувати всі обовʼязкові платежі в бюджет держави", — зазначив адвокат Андрій Шабельніков.