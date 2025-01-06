Закон о повышении налогов предусматривает существенные нововведения, которые почувствует большинство граждан Украины, малый бизнес и финучреждения. Фокус собрал всю информацию о новых налогах 2025 года.

Related video

На то, какие налоги будут платить ФЛП с нового года, будет влиять несколько факторов. Во-первых, законодательные изменения, которые вступили в силу именно с 1 января 2025 года, в частности закон Украины № 4015-IX, а также размер таких фиксированных финансовых ставок как минимальной заработной платы и прожиточного минимума, которые устанавливают в Государственном бюджете Украины на будущий финансовый год. Юристы рассказали Фокусу об основных новациях для бизнеса с начала нового года.

1. Изменение военного сбора при налогообложении зарплат

С 1 декабря 2024 года военный сбор на зарплаты увеличился с 1,5% до 5%.

"Стоит отметить, что ставка военного сбора в 5% введена только на период действия военного положения в стране", — отмечает управляющий партнер АО "EvrikaLaw", адвокат Андрей Шабельников.

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты Фото: Getty

2. Введение военного сбора для ФЛП всех групп

Для ФЛП 1, 2 и 4 групп введен военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1 число отчетного месяца. С октября 2024 года он составит 800 грн в месяц.

ФЛП 3 группы и юридические лица 3 группы единого налога будут платить 1% от дохода в виде военного сбора.

Для военнослужащих военный сбор остается 1,5% от объекта налогообложения.

"Фактически этот 1% военного сбора плюсуется к ставке единого налога, в контексте администрирования и уплаты в бюджет", — пояснил Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловский.

Важно

Новый налоговый год. Сколько налогов в 2025 году будут платить ФЛП и кому предоставят льготы

3. Изменение в сроках представления отчетности за наемных работников

Если до принятия закона отчетность необходимо было подавать раз в квартал, то отныне ее нужно подавать раз в месяц. Срок подачи для такой отчетности установлен в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) месяца.

Для АЗС установлена ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль Фото: УНИАН

4. Для банков увеличен налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год

Против повышения налога на прибыль банков выступали Минфин, Нацбанк и МВФ. В 2024 году банкам повысили налог на прибыль с 18% до 25%. На 2025 год ставка налога на прибыль для банков увеличена до 50%.

По словам народного депутата, первого заместителя председателя налогового комитета Рады Ярослава Железняка, благодаря повышению налога на прибыль банков прогноз поступлений от этого законопроекта на следующий год составляет 137 млрд грн.

5. Авансовые взносы для сетей АЗС

Для автозаправочных станций (АЗС) установлена ежемесячная уплата авансовых взносов по налогу на прибыль за каждое место розничной торговли горючим (если собственник юридическое лицо) и НДФЛ (если собственник физическое лицо) в размере 30, 45 или 60 тыс. грн.

6. Авансовые взносы по налогу на прибыль для обменников

Для предприятий, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме (пункты обмена валюты) установлена привязка к курсу евро.

Как отметил адвокат Андрей Шабельников, в Украине введен авансовый взнос по налогу на прибыль: 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро в городах с населением более 50 тысяч, и 200 евро для остальных населенных пунктов. Ранее обменные пункты платили авансы исходя из размера минимальной зарплаты.

В Украине введен авансовый взнос по налогу на прибыль Фото: УНИАН

7. Освобождение от НДФЛ иностранной помощи, которую получают граждане в других странах

Напомним, что украинские беженцы получают финансовую помощь, согласно нормам временной защиты (за 2022, 2023 и последующие годы до конца военного положения). Такие выплаты освобождены от уплаты налога на доходы.

8. Доходы от "Национального кэшбека" не будут облагать НДФЛ в период 2024-2025 гг

Напомним, осенью и зимой 2024 года граждане могут получить выплаты по государственной программе"Зимняя еПоддержка" и по программе "Национальный кэшбек" за товары и услуги, сделанные в Украине.

Важно

Банковская тайна и "Национальный кэшбек": кто видит данные обо всех операциях по карте

9. Увеличение суммы минимального налогового обязательства для фермеров и агропроизводителей

Также определено, что это минимальное обязательство не может составлять менее 700 грн с 1 га земли, а для земельных участков, в площади которых доля пашни составляет не менее 50%, 1400 грн с 1 га.

10. Нотариусы будут отчитываться обо всех удостоверенных ими договорах

Еще одним интересным аспектом является то, что отныне нотариусы обязаны ежемесячно предоставлять Государственной налоговой службе Украины информацию обо всех удостоверенных ими договорах. Это позволит налоговой иметь все необходимые данные относительно приобретенного имущества и его объемов, и задавать вопросы о происхождении средств у граждан.

Отныне нотариусы обязаны ежемесячно предоставлять Государственной налоговой службе Украины информацию обо всех удостоверенных ими договорах

Кроме изменений, предусмотренных Законом № 4015-IX, Законом Украины о Государственном бюджете на 2025 год возвращается обязательная уплата ЕСВ, то есть военная льгота, которая позволяет уплачивать ЕСВ добровольно, отменена.

"Обязательная уплата ЕСВ для всех ФЛП на едином налоге возвращается составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1760 грн в месяц", — добавляет Роман Михайловский.

Поможет ли повышение налогов увеличить поступления в бюджет

Как отмечают эксперты, введенные изменения в налоговое законодательство, призванные увеличить получение государством средств за счет уплаты более высоких налоговых платежей, на практике приведут совсем к противоположному эффекту.

Важно

"Повышение налогов на доходы означает их снижение", — экономический эксперт Владимир Дубровский

"С момента полномасштабного вторжения прошло менее трех лет и малый и средний бизнес каждый день сталкивается с постоянными проблемами и рисками: отключение света, уменьшение покупательной способности населения, нарушение логистики из-за обстрелов, что приводит к дополнительным расходам, коррупционные риски в государственных проверяющих органах, кадровый голод в результате мобилизации мужского населения и тому подобное. Как следствие, бизнес уже и так находится на грани выживания, поскольку статистика обанкротившихся предприятий с 2022 года и до сих пор только растет, что свидетельствует о невозможности граждан дальше поддерживать существующее предприятие. Поэтому повышение налогов может привести к тому, что остатки функционирующего на сегодня бизнеса частично перейдут в теневую экономику, поскольку не смогут должным образом платить все обязательные платежи в бюджет государства", — отметил адвокат Андрей Шабельников.