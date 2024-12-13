Выманили 71 тысячу на "Зимней еПоддержке": какое самое популярное мошенничество и как уберечься

Украинка поверила злоумышленникам и добровольно отдала более 70 тыс. грн, надеясь получить деньги на "Зимнюю еПоддержку", рассказал предприниматель Олег Гороховский. По его словам, схема мошенников стала особенно популярна.

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Мошенники используют телефоны, чтобы обманывать людей и убеждать их переводить личные средства на счета преступников. В течение последнего месяца это самая популярная схема, благодаря которой украинцы теряют деньги, надеясь при этом получить "тысячу Зеленского". О схеме, от которой страдают украинцы, основатель Monobank Олег Гороховский предупредил в Telegram-канале.

Гороховский описал схему, которую применяют мошенники, чтобы выманить у людей "тысячу Зеленского". В заметке описываются шаги, которые делают злоумышленники, и отмечается, что людям "надо быть внимательнее".

Как действуют мошенники, выманивая деньги у невнимательных граждан:

происходит телефонный звонок, в котором человек якобы должен оставить заявку на оформление "Зимней еПоддержки";

далее применяют различные методы манипуляции в зависимости от особенностей жертвы — детализации нет;

в итоге человеку предлагают перевести все имеющиеся деньги на особый счет, куда позже, как вероятно обещают мошенники, должны поступить средства от государства;

человек перечисляет деньги и на этом все — они потеряны.

В одном случае женщина отдала мошенникам все, что имела на счету, подытожил Гороховский. Таким образом, надеясь получить тысячу, человек потерял 71 тыс. грн, написал он.

Тысяча Зеленского и мошенники — Гороховских о деталях схемы Фото: Скриншот

Тысяча Зеленского и мошенники — детали

Отметим, ранее Фокус рассказал о еще одной схеме обмана на"Зимней еПоддержке". Эту схему реализовывают рядовые граждане, написал в Facebook директор EasyPay Алексей Авраменко. По его словам, украинцы сначала пополняют счет двух операторов мобильной связи — Vodafone и life. После этого делают запрос на возврат средств через сервис электронных расчетов, чтобы иметь возможность получить наличные. Авраменко объяснил, что это попытка нарушения условий государственной помощи, поэтому сервис EasyPay срочно заблокировал такую услугу для клиентов этих двух сетей.

В то же время еще в октябре 2024 года ГУ Нацполиции Черновицкой области разоблачили схему еще одного мошенничества. Схема заключалась в том, что людям в Viber может прийти ссылка на сайт, на котором предлагают оформить получение "тысячи Зеленского". Если перейти по ссылке, начинается процедура якобы оформления и требуют ввести реквизиты банковского счета. Если их ввести, мошенники мгновенно снимают деньги и человек остается ни с чем, отметили правоохранители. В деле, которое они расследуют, по такой схеме женщина потеряла почти 100 тыс. грн.

Напоминаем, 13 декабря глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о темпах выплаты "тысячи Зеленского" и о том, какой процент люди отдали на нужды ВСУ.