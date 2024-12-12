Украинцы нашли лазейку и переводили "тысячу Зеленского" в наличку: как работала схема

По словам генерального директора сервиса EasyPay Алексея Авраменко, клиенты двух мобильных операторов пользовались функцией возврата денег, что позволяло обналичивать материальную помощь, хотя это не предусмотрено условиями программы.

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Пользователи сервиса EasyPay нашли лазейку и смогли выводить 1000 гривен по программе "Зимова єПідтримка" в наличку, что не предусмотрено условиями. Об этом сообщил генеральный директор EasyPay Алексей Авраменко на своей Facebook-странице.

По его словам, чаще всего к такой схеме прибегали клиенты двух крупных операторов мобильной связи.

"К сожалению, мы были вынуждены отключить функцию "возврат денег" для абонентов Vodafone и life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимової єПідтримки". Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", — написал Авраменко.

Также он обратился к Кабмину, Минцифры и указанным операторам, чтобы они обратили внимание на проблему.

Как получить "тысячу Зеленского"

Оформить заявку на получение средств можно двумя способами — через приложение "Дія" или через "Укрпошту". В первом случае необходимо сделать несколько шагов: открыть карту "Национальный кэшбэк" в одном из банков-партнеров, затем — активировать карту в разделе "Сервисы" на портале "Дія". Далее оформитель должен выбрать пункт "Зимова єПідтримка", оформить заявку на получение помощи и ожидать зачисления средств.

На что можно потратить "тысячу от Зеленского"

Сейчас полученную помощь можно использовать по следующему назначению:

оплата коммунальных услуг,

покупка лекарственных средств,

приобретение книг и оплаты услуг образования;

медицинские услуги, салоны красоты и развлечения;

транспорт, мобильная связь, страхование;

благотворительность: пожертвования на ВСУ или покупку военных облигаций.

Напомним, 11 декабря стало известно, что украинцы, которые уже оформили заявки на получение средств по программе "Зимова єПідтримка" так называемую "тысячу Зеленского", начали получать их. Однако у некоторых граждан возникли проблемы с оплатой товаров — банк отказывается проводить транзакции.