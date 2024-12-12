Українці знайшли лазівку і переводили "тисячу Зеленського" в готівку: як працювала схема

За словами генерального директора сервісу EasyPay Олексія Авраменка, клієнти двох мобільних операторів користувалися функцією повернення грошей, що давало змогу переводити в готівку матеріальну допомогу, хоча це не передбачено умовами програми.

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Користувачі сервісу EasyPay знайшли лазівку і змогли виводити 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка" в готівку, що не передбачено умовами. Про це повідомив генеральний директор EasyPay Олексій Авраменко на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, найчастіше до такої схеми вдавалися клієнти двох великих операторів мобільного зв'язку.

"На жаль, ми були змушені відключити функцію "повернення грошей" для абонентів Vodafone і life. Оскільки є "особливо розумні" українці, які вирішили в такий спосіб осквернити ідею 1000 грн "Зимової єПідтримки". Сервіс не працюватиме для всіх через нецільове використання державної допомоги", — написав Авраменко.

Також він звернувся до Кабміну, Мінцифри та зазначених операторів, щоб вони звернули увагу на проблему.

Як отримати "тисячу Зеленського"

Оформити заявку на отримання коштів можна двома способами — через застосунок "Дія" або через "Укрпошту". У першому випадку необхідно зробити кілька кроків: відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків-партнерів, потім — активувати картку в розділі "Сервіси" на порталі "Дія". Далі оформлювач має обрати пункт "Зимова єПідтримка", оформити заявку на отримання допомоги та очікувати на зарахування коштів.

На що можна витратити "тисячу від Зеленського"

Наразі отриману допомогу можна використовувати за таким призначенням:

оплата комунальних послуг,

купівля лікарських засобів,

придбання книжок та оплати послуг освіти;

медичні послуги, салони краси та розваги;

транспорт, мобільний зв'язок, страхування;

благодійність: пожертви на ЗСУ або купівлю військових облігацій.

Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що українці, які вже оформили заявки на отримання коштів за програмою "Зимова єПідтримка" так звану "тисячу Зеленського", почали отримувати їх. Однак у деяких громадян виникли проблеми з оплатою товарів — банк відмовляється проводити транзакції.