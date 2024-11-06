Банки будут предоставлять полиции личные данные клиентов: Зеленский подписал закон

Закон предусматривает, что среди раскрытой на запрос полиции информации может быть ФИО, номер счета, а также номер банка.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг" 6 ноября. Изменения обязывают банки предоставлять Национальной полиции Украины любую информацию о клиентах, даже конфиденциальную, для расследования финансовых махинаций. Об этом говорится в карточке проекта закона №11043.

Отныне на запрос правоохранителей банковские учреждения должны немедленно предоставлять любые данные клиентов. Изменения в закон предусматривают, что полиция может запросить информацию, которая содержит банковскую тайну, коммерческую тайну и тайну поставщика платежных услуг. Это должно помочь идентифицировать субъектов, осуществляющих операции с признаками уголовного преступления.

Банки обязаны раскрывать такие данные клиентов:

фамилия, имя и отчество получателя;

название поставщика платежных услуг, к которому осуществлялся перевод, и уникальный идентификатор получателя;

идентификатор платежного устройства;

код операции в платежной системе;

полный номер платежного инструмента и номер счета получателя.

Без письменного разрешения на раскрытие этих данных полиции заключить с банком договор о предоставлении платежных услуг, согласно закону, будет невозможно.

Напомним, 17 сентября на портале "Судебно-юридической газеты" отмечали, что законопроект 11043, который заставляет банки раскрывать личные данные клиентов, противоречит конституционным нормам. По словам юристов, предложенные депутатами изменения нарушают две статьи Конституции, касающиеся защиты конфиденциальности и защиты чести и достоинства.

Также отметим, 2 ноября Фокус выяснял, зачем украинцев заставляют переводить средства на IBAN. В материале разбирались, в чем разница между IBAN-переводом и переводом по номеру карты от обычного по номеру платежной карты и будут ли начислять налоги на отправителя и получателя.