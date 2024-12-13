2 млн украинцев получили "тысячу Зеленского": на ВСУ потратили меньше всего, — Федоров

Треть украинцев получила "Зимнюю еПоддержку" и только 4% средств пошли на помощь ВСУ. В поддержку армии перечислили 93 млн грн, свидетельствует сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

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Наиболее популярным направлением для расходования средств "Зимней еПоддержки" является оплата коммунальных услуг. Наименее популярное — перечисление средств на помощь Силам обороны. В течение 13 первых дней реализации государственной программы помощи украинцам выдали более 2 млрд грн. Об особенностях получения "тысячи Зеленского" глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Telegram-канале.

Федоров сообщил, что "тысячу Зеленского" получили суммарно 2,32 млн украинцев (из них 1,8 млн взрослые, 520 тыс. дети): то есть выплачено 2,32 млрд грн. Государство перечислило деньги на карты "Национальный кэшбек", и чиновник выделил три основных направления, на которые тратились средства. Меньше всего ушло на донаты ВСУ, свидетельствует сообщение министра.

На что тратили деньги "Зимней еПоддержки"

на коммунальные услуги — 63%, то есть около 1,46 млрд грн;

на мобильную связь — 17%, или 394 млн грн;

на донаты ВСУ — 4%, или 93 млн грн;

на другие категории — 16 %, или 371 млн грн.

Тысяча Зеленского — Федоров о расходах украинцев — Федоров о расходах украинцев Фото: Скриншот

13 декабря Фокус писал о выступлении премьер-министра Дениса Шмыгаля по количеству заявлений на получение "тысячи Зеленского". По словам чиновника, подано 6,8 млн заявлений. С учетом данных Федорова, на 13 день реализации программы деньги получили более трети украинцев, которые подали заявки.

Тысяча Зеленского — детали

Отметим, "Зимняя еПоддержка" (или "тысяча Зеленского") — одна из двух программ выплаты государственной помощи, которые правительство начало реализовывать осенью и летом 2024 года. Согласно замыслу, "зимние деньги" получат люди, которые подадут заявку через приложение "Дія" или через "Укрпочту". Когда средства поступят на банковскую карту "Национальный кэшбек", то их можно тратить на оплату коммуналки, медицинских, юридических, ветеринарных услуг, на покупку билетов "Укрзализныци", оплату мобильной связи, донаты ВСУ и на военные облигации. Кроме того, в заявлении Шмыгаля 13 декабря прозвучало, что возможности программы расширили на проект "Доступные лекарства", рассказал Фокус.

Выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" началась 4 декабря 2024 года. Вскоре после этого появились жалобы мобильных операторов. Как выяснилось, люди перечисляли средства на услуги мобильной связи, а затем выводили их на другую карту и получали наличные.

Напоминаем, 11 декабря нардеп и глава финансового комитета Даниил Гетманцев сравнил"Зимнюю еПоддержку" и "Национальный кэшбек" и объяснил, какую из двух программ, вероятно, пролонгируют.