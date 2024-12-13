Выплата помощи украинцам: как купить лекарства по "Зимней еПоддержке" через "Укрпошту"

Все украинские аптеки обязаны до середины 2025 года присоединиться к программе "Доступные лекарства", рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко. Глава правительства сообщил, что у людей вырастут возможности по расходованию "тысячи Зеленского".

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Правительство расширило возможности программы "Зимней еПоддержки" и "Доступные лекарства". Благодаря новому решению чиновников, граждане смогут воспользоваться государственной помощью для получения лекарств, которые выдаются по электронным рецептам с минимальной доплатой. О деталях улучшения премьер-министра Денис Шмыгаль рассказал во время заседания правительства 13 декабря.

Шмыгаль, среди прочего, сообщил, что заявку на программу "Зимняя еПоддержка" подали 6,8 млн граждан (то есть около четверти украинцев). Почти треть заявлений (1,8 млн) — на выплаты для детей. Кроме того, правительство расширило перечень возможностей, которые предоставляет эта программа. В частности, приняли постановление, которое касается проекта "Доступные лекарства". По словам главы правительства, появилось две новации:

деньги "Зимней поддержки" можно потратить на медикаменты из списка "Доступные лекарства";

проект "Доступные лекарства" будет действовать во всех аптеках Украины.

Зимняя еПоддержка — как получить лекарства

Премьер-министра напомнил, что в списке "Доступные лекарства" — более 600 препаратов. Граждане их могут получить бесплатно или с минимальной доплатой, добавил он. На странице Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко уточняются детали. Ранее лекарства можно было держать по электронному рецепту (или по бумажному на прифронтовых территориях), если аптека заключила соглашение с НСЗУ. Отныне, написал чиновник, все аптеки обязаны заключить такие соглашения до 1 июля 2025 года.

Как получить лекарства по программе "Зимняя еПоддержка":

лично в аптеке, имея электронный рецепт и убедившись, что заведение сотрудничает с НСЗУ;

через "Укрпошту".

Как получить лекарства через "Укрпошту", объясняется на портале компании:

убедиться, что электронный рецепт выписан менее 30 дней назад, если нет, то обновить его;

позвонить по номеру 0 800 300 545 и действовать в соответствии с подсказками, чтобы связаться с оператором;

назвать 16 цифр кода на электронном рецепте и дополнительные четыре цифры "для погашения";

четко назвать препарат — можно получить любой из 532 наименований (кроме наркотических веществ и инсулина);

указать адрес и контактные данные;

ожидать смс-сообщения от "Укрпошта Експрес" о поступлении посылки с лекарствами.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Отметим, Фокус писал, на что можно потратить средства "Зимней еПоддержки":

на коммунальные услуги;

на мобильную связь;

на услуги врачей, юристов, ветеринаров;

на некоторые товары украинского производства, например, книги;

задонатить Силам обороны;

на военные облигации.

Между тем связисты рассказали о схеме мошенничества, которую начали реализовывать украинцы для вывода "тысячи Зеленского" в наличные. Как выяснилось, люди сначала оплачивали услуги мобильной связи, а затем присылали запрос на возврат средств. В связи с появлением этой схемы некоторые операторы связи приостановили предоставлять такую услугу, рассказал Фокус.

Напоминаем, 3 декабря нардеп Василевская-Смаглюк сообщила, зачем, по ее мнению, правительство ввело "тысячу Зеленского".