Виплата допомоги українцям: як купити ліки по "Зимовій єПідтримці" через "Укрпошту"

Усі українські аптеки зобов'язані до середини 2025 року приєднатись до програми "Доступні ліки", розповів глава МОЗ Віктор Ляшко. Очільник уряду повідомив, що у людей зростуть можливості з витрачання "тисячі Зеленського".

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Уряд розширив можливості програми "Зимової єПідтримки" та "Доступні ліки". Завдяки новому рішенню урядовців, громадяни зможуть скористатись державною допомогою для отримання ліків, які видаються за електронами рецептами з мінімальною доплатою. Про деталі покращення прем'єр-міністра Денис Шмигаль розповів під час засідання уряду 13 грудня.

Шмигаль, серед іншого, повідомив, що заявку на програму "Зимова єПідтримка" подали 6,8 млн громадян (тобто близько чверті українців). Майже третина заяв (1,8 млн) — на виплати для дітей. Крім того, уряд розширив перелік можливостей, які надає ця програма. Зокрема, прийняли постанову, яка стосується проєкту "Доступні ліки". Зі слів очільника уряду, з'явилось дві новації:

гроші "Зимової підтримки" можна витратити на медикаменти зі списку "Доступні ліки";

проєкт "Доступні ліки" діятиме в усіх аптеках України.

Зимова єПідтримка — як отримати ліки

Прем'єр-міністра нагадав, що у списку "Доступні ліки" — понад 600 препаратів. Громадяни їх можуть отримати безплатно або з мінімальною доплатою, додав він. На сторінці Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка уточнюються деталі. Раніше ліки можна було тримати по електронному рецепту (або по паперовому на прифронтових територіях), якщо аптека уклала угоду з НСЗУ. Відтепер, написав посадовець, усі аптеки зобов'язані укласти такі угоди до 1 липня 2025 року.

Як отримати ліки за програмою "Зимова єПідтримка":

особисто у аптеці, маючи електронний рецепт та переконавшись, що заклад співпрацює з НСЗУ;

через "Укрпошту".

Як отримати ліки через "Укрпошту", пояснюється на порталі компанії:

переконатись, що електронний рецепт виписаний менш як 30 днів тому, якщо ні, то оновити його;

зателефонувати за номером 0 800 300 545 і діяти відповідно до підказок, щоб сконтактувати з оператором;

назвати 16 цифр коду на електронному рецепті та додаткові чотири цифри "для погашення";

чітко назвати препарат — можна отримати будь-що з 532 найменувань (крім наркотичних речовин та інсуліну);

вказати адресу та контактні дані;

очікувати смс-повідомлення від "Укрпошта Експрес" про надходження посилки з ліками.

На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Зазначимо, Фокус писав, на що можна витратити кошти "Зимової єПідтримки":

на комунальні послуги;

на мобільний зв'язок;

на послуги лікарів, юристів, ветеринарів;

на деякі товари українського виробництва, наприклад, книги;

задонатити Силам оборони;

на військові облігації.

Тим часом зв'язківці розповіли про схему шахраювання, яку почали реалізовувати українців для виведення "тисячі Зеленського" в готівку. Як з'ясувалось, люди спершу оплачували послуги мобільного зв'язку, а потім надсилали запит на повернення коштів. З зв'язку з появою цією схеми деякі оператори зв'язку тимчасово призупинили надавати таку послугу, розповів Фокус.

Нагадуємо, 3 грудня нардепка Василевська-Смаглюк повідомила, навіщо, на її думку, уряд запровадив "тисячу Зеленського".