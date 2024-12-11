Українці отримали "тисячу Зеленського": на що можна витратити ці гроші

Програма доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій.

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"Тисячу Зеленського" вже отримали понад 2 мільйони українців. Кошти надходять на рахунок "Національного кешбеку". Про це йдеться у пресслужбі "Дії".

Використати кошти від зимової підтримки можна до кінця лютого 2024 року.

Подати заяву на отримання "тисячі Зеленського" можна до кінця грудня.

"У складний зимовий період держава підтримає кожного українця, який перебуває на підконтрольній Україні території. У застосунку "Дія" громадяни вже можуть подати заяву на отримання тисячі гривень соціальної підтримки, зокрема на отримання підтримки для своїх неповнолітніх дітей", — повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Українці можуть витратити отриману допомогу так:

оплатити комуналку;

оплатити медичні, ветеринарні та юридичні послуги;

оплатити послуги мобільного зв'язку, транспорт, розваги;

купити деякі товари, зокрема книжки;

задонатити;

вкласти у військові облігації тощо.

Українці можуть придбати продукти за "тисячу Зеленського". Наприклад, через "Укрпошту".

"Укрпошта не видає 1000 гривень готівкою. Ми даємо можливість використати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки", — заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Ця програма діє по всій території України. Отримати допомогу через Укрпошту можуть люди з I та II групою інвалідності та понад 2 мільйони пенсіонерів, які отримують свої виплати саме через пошту.

Нагадаємо, що громадяни, які отримують субсидії або пенсії через "Укрпошту", зможуть отримати "тисячу Зеленського". Однак їм не буде видано готівку в межах програми. Це умовна тисяча гривень, яку нараховано 2 мільйонам українців, і вони її мають витратити на той перелік послуг, який визначено урядом.

Раніше повідомлялося, що за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити в 12 банках і активувати через "Дію".