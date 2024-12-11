Украинцы получили "тысячу Зеленского": на что можно потратить эти деньги

Программа доступна для всех граждан, находящихся в Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

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"Тысячу Зеленского" уже получили более 2 миллионов украинцев. Средства поступают на счет "Національного кешбеку". Об этом говорится в пресс-службе "Дії".

Использовать средства от зимней поддержки можно до конца февраля 2024 года.

Подать заявление на получение "тысячи Зеленского" можно до конца декабря.

"В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении "Дія" граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей", — сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Украинцы могут потратить полученную помощь так:

оплатить коммуналку;

оплатить медицинские, ветеринарные и юридические услуги;

оплатить услуги мобильной связи, транспорт, развлечения;

купить некоторые товары, в частности, книги;

задонатить;

вложить в военные облигации и так далее.

Украинцы могут приобрести продукты за "тысячу Зеленского". В частности, через "Укрпошту".

"Укрпошта" не выдает 1000 гривен наличными. Мы даем возможность использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства (еду и бытовую химию), украинские печатные издания и лекарства", — заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Эта программа действует по всей территории Украины. Получить помощь через "Укрпошту" могут люди с I и II группой инвалидности и более 2 миллионов пенсионеров, получающих свои выплаты именно через почту.

Напомним, что граждане, которые получают субсидии или пенсии через "Укрпошту", смогут получить "тысячу Зеленского". Однако им не будут выданы наличные в рамках программы. Это условная тысяча гривен, которую начислено 2 миллионам украинцев, и они ее должны потратить на тот перечень услуг, который определен правительством.

Ранее сообщалось, что по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Національний кешбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".