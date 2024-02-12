"Придет код в СМС": Ляшко объяснил, почему украинцы должны приходить в аптеки с телефоном

В Харьковской области мобильная аптека, которая рассчитана на 80 населенных пунктов, уже выпускает лекарства рецептурные и лекарства без рецепта.

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Украинцам, как объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, нужно приходить в аптеки со своим мобильным телефоном. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, в Украине будут функционировать мобильные аптеки. В Харьковской области одна из них, которая рассчитана на 80 населенных пунктов, уже выпускает лекарства рецептурные и лекарства без рецепта. Большое количество людей приходили без своих телефонов. Это создавало неудобства.

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Он отметил, что украинцам, которые покупают лекарства по электронному рецепту, необходимо приходить со своим мобильным телефоном в аптеки. В таком случае покупатель получает код, который необходимо сообщить фармацевту.

"Сказать фармацевту код, который придет вам в СМС, чтобы вы могли получить бесплатные лекарства", — добавил министр.

Для некоторых аптек это больше социальная составляющая, но государство готово обеспечить, по словам Ляшко, людям доступ к бесплатным лекарствам. Это позволит людям осуществлять профилактику и лечить определенные виды болезней без значительных затрат.

Программа "Доступні ліки"

Программа реимбурсации "Доступні ліки" стартовала в апреле 2017 года. Пациентам предоставляется возможность получили получить лекарства бесплатно или с доплатой. Программа реимбурсации "Доступні ліки" постоянно расширяется благодаря новым препаратам.

Пациент записывается на прием к врачу для того, чтобы получить лекарства. Специалист, с которым заключена декларация, выписывает ему соответствующий е-рецепт.

Пациент впоследствии получает на мобильный телефон СМС с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.

Напомним, в марте 2023 года жители Киева выстроились в очереди для покупки медикаментов. Корреспондентка Фокуса решила приобрести обезболивающий препарат "Нимесил", который не будут продавать без рецептов, и узнала подробности.