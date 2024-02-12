"Прийде код у СМС": Ляшко пояснив, чому українці повинні приходити до аптек із телефоном

В Харківській області мобільна аптека, яка розрахована на 80 населених пунктів, вже випускає ліки рецептурні та ліки без рецепта.

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Українцям, як пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, потрібно приходити до аптек зі своїм мобільним телефоном. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

З його слів, в Україні функціонуватимуть мобільні аптеки. В Харківській області одна з них, яка розрахована на 80 населених пунктів, вже випускає ліки рецептурні та ліки без рецепта. Велика кількість людей приходили без своїх телефонів. Це створювало незручності.

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Він зазначив, що українцям, які купують ліки за електронним рецептом, необхідно приходити зі своїм мобільним телефоном до аптек. У такому разі покупець отримує код, який необхідно повідомити фармацевту.

"Сказати фармацевту код, який прийде вам у СМС, щоб ви могли отримати безкоштовні ліки", — додав міністр.

Для деяких аптек це більше соціальна складова, але держава готова забезпечити, зі слів Ляшка, людям доступ до безплатних ліків. Це дозволить людям здійснювати профілактику та лікувати певні види хвороб без значних витрат.

Програма "Доступні ліки"

Програма реімбурсації "Доступні ліки" стартувала у квітні 2017 року. Пацієнтам надається можливість отримали отримати ліки безоплатно або з доплатою. Програма реімбурсації "Доступні ліки" постійно розширюється завдяки новим препаратам.

Пацієнт записується на прийом до лікаря для того, щоб отримати ліки. Фахівець, з яким укладена декларація, виписує йому відповідний е-рецепт.

Пацієнт згодом отримує на мобільний телефон СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці.

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