Йод поганий і хороший йод. У київських аптеках дефіцит препарату після попередження про теракт на ЗАЕС

Після попередження Володимира Зеленського про можливий теракт Російської Федерації на ЗАЕС, ЗМІ почали повідомляти про дефіцит препаратів йоду в київських аптеках. Фокус поспілкувався з фармацевтами і дізнався про ситуацію в столиці України.

Related video

Потрібно буде посидіти вдома

22 червня президент Володимир Зеленський в екстреному ранковому зверненні повідомив, що Російська Федерація готує теракт на території Запорізької атомної електростанції. Пізніше глава держави розповів, що Україна провела брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на ЗАЕС. На нараді були присутні представники країн Великої сімки, Великої двадцятки та міжнародних організацій.

"Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Ніяких терактів на атомних станціях ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не повинно бути, як із Каховкою: світ попереджений, значить, світ може і повинен діяти", — звернувся Зеленський.

23 червня в ефірі національного телемарафону глава МВС Ігор Клименко заявив, що в Україні буде розгорнуто спеціальні штаби на випадок катастрофи на Запорізькій АЕС. До складу увійдуть енергетики, поліцейські, рятувальники та медики. Також буде проведено навчання з реагування на можливу аварію.

Важливо

Вибух на Запорізькій АЕС: у яких містах можна купити йодистий калій (інфографіка)

За словами міністра, радіоактивний фон, який можливий після НП на ЗАЕС, зберігатиметься приблизно добу. У цей час кожен мешканець України має зачинитися в приміщенні, вимкнути системи вентиляції, ущільнити всі отвори в приміщенні та не виходити без команди на вулицю.

"Найближчими днями ми проведемо відповідні навчання з перекриттям доріг і розгортанням санітарних блокпостів, де будемо перевіряти радіацію. Усе обладнання, яке в нас є для вимірювання радіації, готове до використання", — розповів Клименко.

Водночас Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій у разі радіоактивної небезпеки.

У відомстві наголосили, що йодна профілактика необхідна тільки після вибуху, що стався. Після таких заяв від уряду держави і рекомендацій МОЗ, ЗМІ почали повідомляти, що в аптеках України виник дефіцит препаратів із вмістом йоду.

Допоможе евакуація або залізобетон

Кореспондент Фокусу пройшовся київськими аптеками і дізнався — чи є в столиці дефіцит препаратів із наявністю йоду.

Фармацевти "Соціальної аптеки" розповідають — охочих купити препаратів з йодом багато, тому для того, щоб не застрягти в черзі, краще приходити зранку.

"У нас є ще пігулки з йодом, але в разі вибуху ЗАЕС уже нічого не допоможе, не варто себе заспокоювати. Чому люди зараз масово почали купувати таблетки? Паніка. Якщо дивитися пост фактум, то в Чорнобилі хіба комусь допоміг йод? Якщо вибух стався за тисячу кілометрів, препарат зможе захистити щитовидку, зробити менш сприйнятливою. Але від променевої хвороби нічого не допоможе. Допомагає тільки евакуація або три метри свинцю і залізобетону. Люди розбирають таблетки, ажіотаж конкретний. Точно так само, як і було восени, коли вперше з'являлася інформація про можливий вибух ЗАЕС. Але ви краще в інтернеті почитайте про променеву хворобу, як вона працює і що допомагає. Після цього ви зрозумієте, що йод — це плацебо. Ну, якщо люди беруть, то нехай буде, якщо їм так буде спокійніше. У нас же зараз залишилося всього три пачки таблеток із йодом", — каже співробітник.

Фармацевт розповідає, що у зв'язку з дефіцитом препаратів з йодом мережі аптек почали збільшувати замовлення. За його словами, великий попит ускладнює процес доставки.

Йодна профілактика необхідна тільки після вибуху, що стався Фото: Фото автора

Деякі співробітники аптеки пропонують покупцям препарати конкретної марки. У чому причина — якість, обмеженість вибору, або негласні домовленості з фармацевтичною компанією — невідомо. Так, фармацевт в аптеці "Добрий день" був небагатослівним і пропонував конкретні таблетки. Як уточнював фахівець, гарантії, що вони допоможуть у разі викиду радіації, немає. Наприкінці діалогу фармацевт пробиває пачку із 60 пігулками і називає її вартість — 270 гривень...

Після прохання подивитися що-небудь дешевше, зізнається — інші препарати з наявністю йоду вже розібрали.

"Можна тільки сподіватися, що на випадок можливих катастроф допоможуть таблетки з йодом. Просто так ці препарати приймати не можна. Тільки в разі катастрофічних ситуацій і в мінімальній дозі, тому що ми не знаємо, як відреагує організм — схожих ситуацій у нас ще не було. Такі таблетки не можна пити як вітаміни — просто так, якщо немає такої потреби. Зараз люди купують таблетки про запас, але ще не факт, що вони допоможуть у разі викиду радіації. Можу сказати, що вживання звичайного йоду взагалі не допоможе. Чи багато зараз покупців? Приходять люди, які сильно нервують", — розповів співробітник аптеки.

Молочний коктейль з йодом

Фармацевт мережі "АНЦ", розповідає, що аптеки вже закупили нові партії препаратів з йодом, але впевненості в тому, що вони з'являться незабаром, немає. У розмові з кореспондентом Фокусу дівчина висловила скепсис щодо йодового ажіотажу.

"Таблеток уже практично не залишилося. Є тільки препарати, які мають накопичувальний ефект. Тобто при регулярному вживанні вони допоможуть через два місяці. Пити їх "у моменті", якщо є небезпека радіації, не можна. Що робити, якщо вибух все-таки стався? Усе залежить від того, куди піде хмара і чи будуть опади. Вживати пігулки потрібно вже в разі вибуху. Просто так пити не треба, бо препарати досить важкі. Їх п'ють у разі патології щитоподібної залози і є припущення, що захищають у разі радіації. Один раз на день дві таблетки. Чи буду пити я? Сподіваюся, що такого приводу не буде, але думаю, що ні", — каже фахівець.

Фармацевти в аптеці "Подорожник" з обережністю рекомендують креативний рецепт на випадок радіоактивної небезпеки — розчин йоду з молоком.

"Зараз уже, напевно, нічого не залишилося з таблеток — усе розібрали. Залишилися тільки препарати з низькою кількістю наявності йоду. Для того, щоб це вам допомогло в разі вибуху, за один раз потрібно буде випити 15 таблеток. Що можна порадити в разі загрози радіації? Знайдіть звичайний йод і додайте його в молоко — так він краще засвоюється. Це допомагає тим, що під час вибуху в щитовидці не накопичується радіоактивний йод, бо ви вживаєте ударну дозу "корисного" йоду. Але це тільки припущення і далеко не факт, що воно допоможе. Уже були такі періоди активності купівлі йоду, коли з'являлася інформація про ядерний удар, люди в паніці. Для фармацевта — це вже буденність", — розповідають співробітниці аптеки.

Дівчата жартують, що в їхній аптеці залишилося тільки дві пляшечки йоду — кожній співробітниці по одній.

При цьому, незважаючи на те, що в стаціонарних аптеках відчувається нестача препаратів з йодом, в інтернеті можна без проблем замовити необхідні таблетки.

Йод поганий і йод хороший

Фокус поспілкувався з джерелами з українського офісу великої міжнародної фармацевтичної компанії. Співрозмовник попросив про анонімність — давати публічні коментарі журналістам не дозволяє робочий контракт.

"Наша щитоподібна залоза протягом життя постійно поглинає йод у різних кількостях, залежно від потреб. Вона може брати його з морської капусти, морепродуктів, вітамінів і багато чого іншого. Як правило, ми не знаємо, скільки саме вона поглинає і коли. При цьому йод буває різний, є той, який їй "подобається" і не шкідливий (як у продуктах), а є у вигляді радіоактивних ізотопів, як під час вибуху АЕС", — каже працівник.

Співрозмовник розповідає, що в умовах дефіциту "корисного" йоду щитоподібна залоза може поглинати радіоактивний, що, зрештою, може призвести до раку.

"Тому, люди забивають собі організм йодом заздалегідь "з надлишком". Щоб, коли з неба посиплеться радіоактивний, його нікуди було вбирати організму. А ось тут виникає нюанс — люди гребуть в аптеках усе підряд, не замислюючись про дозування і про те, що в препаратах. Сподіваючись, що краще вже "хоч як", ніж померти від вибуху. Що допоможе? По-перше, знати, що пити і яке дозування — і мати під рукою. По-друге, закрити щільно вікна та двері й пересидіти вдома період напіврозпаду", — розповідає співрозмовник.

За його словами, через нерозуміння процесу і подібне самолікування може зрости кількість опіків і смертей.

Важливо