Вибух на Запорізькій АЕС: у яких містах можна купити йодистий калій (інфографіка)

Через паніку, викликану заявою українського президента про підготовку теракту на Запорізькій АЕС, у Києві вже відчули дефіцит препаратів йодиду калію.

Related video

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 червня, попередив про те, що російські військові найімовірніше готують терористичний акт на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Звернення українського лідера спровокувало паніку і люди масово почали скуповувати в аптеках засоби захисту від радіації.

Фокус вирішив розібратися, де зараз в Україні можна купити йодистий калій і скільки він коштує в аптеках.

У 2023 році, як видно на сайті попереднього замовлення і бронювання медичних препаратів, у нашій країні можна купити три варіанти препаратів йодиду калію.

Так, людям пропонують придбати "Калію йодид-125-Дарниця" (таблетки по 125 мг №10), "Калію йодид таблетки по 0.25 г №10 ПАТ "Монфарм" і "Калію йодид Solution Pharm" (таблетки по 125 мг №10).

Де зараз купити таблетки йодиду калію

Йодид калію Solution Pharm у південних регіонах України можна купити тільки в Білозерці та Великій Олександрівці. І якщо ще в лютому 2023 року попиту на препарат не було, то в березні ціна злетіла до 150 грн за 10 таблеток.

Ціна на цей препарат йодистого калію почала підніматися ще в березні

У Львові препарат залишився вже тільки в одній аптеці, де його можна купити за 104 гривні. У Дніпрі пігулки поки що можна викупити в трьох аптеках і коштують вони там 104 гривні за 10 таблеток на блістері.

Ціни на один із препаратів йодиду калію в західному регіоні України стартують від 165 гривень і підіймаються до 201. Найдорожче таблетки коштують в Одеській області. Там в аптеках за 10 таблеток йодиду калію просять 219 грн.

Чи можна купити йодид калію в Києві

У Києві препарат виробництва "Монофарм" залишився в наявності лише у двох аптеках. Там його можна придбати за 153 гривні. Жодних інших таблеток йодиду калію в столиці України не залишилося.

Попит на цей препарат різко зріс ще в перших числах червня і зараз середня ціна становить близько 130 гривень за 10 таблеток.

Після заяви Володимира Зеленського про можливий вибух на ЗАЕС різко підскочили ціни на препарати йодистого калію

У яких містах, розташованих у зоні ураження ЗАЕС, продають препарати йодиду калію

У Кривому Розі, який у разі вибуху на ЗАЕС увійде до зони відчуження, йодид калію можна придбати лише в одній аптеці за попереднім замовленням. За блістер із 10 таблетками потрібно заплатити 160 гривень.

У Нікополі залишилася тільки одна аптека, в якій таблетки коштують 170 грн (за 10 штук).

У Запоріжжі таблетки йодиду калію залишилися тільки в 4-х аптеках. Мінімальна ціна за 10 штук — 92 гривні. Максимальна — 104 грн.

У Марганці, який теж потрапить під радіаційний удар у разі вибуху на ЗАЕС, препаратів йодистого калію немає в жодній аптеці.

Нагадаємо, 22 червня ЗМІ писали про те, що в аптеках Києва масово скуповують засоби захисту від радіації. МОЗ України закликало не приймати бездумно йодид калію для "профілактики". Там кажуть, що в разі небезпеки потрібно перебувати в укриттях і дотримуватися вказівок органів влади.

А 21 червня Фокус писав про те, що в разі вибуху на ЗАЕС у зоні відчуження опиняться три великі міста. Якщо російські військові підірвуть ЗАЕС, два мільйони українців, за словами Лали Тарапакіної, потрібно буде негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу.