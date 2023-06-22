Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Україна Ситуація на Запорізькій АЕС

Вибух на Запорізькій АЕС: у яких містах можна купити йодистий калій (інфографіка)

провізор, аптека, ліки
Фото: apteka.ua | В Україні виник дефіцит препаратів йодистого калію через паніку

Через паніку, викликану заявою українського президента про підготовку теракту на Запорізькій АЕС, у Києві вже відчули дефіцит препаратів йодиду калію.

Related video

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 червня, попередив про те, що російські військові найімовірніше готують терористичний акт на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Звернення українського лідера спровокувало паніку і люди масово почали скуповувати в аптеках засоби захисту від радіації.

Фокус вирішив розібратися, де зараз в Україні можна купити йодистий калій і скільки він коштує в аптеках.

У 2023 році, як видно на сайті попереднього замовлення і бронювання медичних препаратів, у нашій країні можна купити три варіанти препаратів йодиду калію.

Так, людям пропонують придбати "Калію йодид-125-Дарниця" (таблетки по 125 мг №10), "Калію йодид таблетки по 0.25 г №10 ПАТ "Монфарм" і "Калію йодид Solution Pharm" (таблетки по 125 мг №10).

Де зараз купити таблетки йодиду калію

Йодид калію Solution Pharm у південних регіонах України можна купити тільки в Білозерці та Великій Олександрівці. І якщо ще в лютому 2023 року попиту на препарат не було, то в березні ціна злетіла до 150 грн за 10 таблеток.

Ціна на цей препарат йодистого калію почала підніматися ще в березні Fullscreen
Ціна на цей препарат йодистого калію почала підніматися ще в березні

У Львові препарат залишився вже тільки в одній аптеці, де його можна купити за 104 гривні. У Дніпрі пігулки поки що можна викупити в трьох аптеках і коштують вони там 104 гривні за 10 таблеток на блістері.

Ціни на один із препаратів йодиду калію в західному регіоні України стартують від 165 гривень і підіймаються до 201. Найдорожче таблетки коштують в Одеській області. Там в аптеках за 10 таблеток йодиду калію просять 219 грн.

Чи можна купити йодид калію в Києві

У Києві препарат виробництва "Монофарм" залишився в наявності лише у двох аптеках. Там його можна придбати за 153 гривні. Жодних інших таблеток йодиду калію в столиці України не залишилося.

Попит на цей препарат різко зріс ще в перших числах червня і зараз середня ціна становить близько 130 гривень за 10 таблеток.

Після заяви Володимира Зеленського про можливий вибух на ЗАЕС різко підскочили ціни на препарати йодистого калію Fullscreen
Після заяви Володимира Зеленського про можливий вибух на ЗАЕС різко підскочили ціни на препарати йодистого калію

У яких містах, розташованих у зоні ураження ЗАЕС, продають препарати йодиду калію

У Кривому Розі, який у разі вибуху на ЗАЕС увійде до зони відчуження, йодид калію можна придбати лише в одній аптеці за попереднім замовленням. За блістер із 10 таблетками потрібно заплатити 160 гривень.

У Нікополі залишилася тільки одна аптека, в якій таблетки коштують 170 грн (за 10 штук).

У Запоріжжі таблетки йодиду калію залишилися тільки в 4-х аптеках. Мінімальна ціна за 10 штук — 92 гривні. Максимальна — 104 грн.

У Марганці, який теж потрапить під радіаційний удар у разі вибуху на ЗАЕС, препаратів йодистого калію немає в жодній аптеці.

Нагадаємо, 22 червня ЗМІ писали про те, що в аптеках Києва масово скуповують засоби захисту від радіації. МОЗ України закликало не приймати бездумно йодид калію для "профілактики". Там кажуть, що в разі небезпеки потрібно перебувати в укриттях і дотримуватися вказівок органів влади.

А 21 червня Фокус писав про те, що в разі вибуху на ЗАЕС у зоні відчуження опиняться три великі міста. Якщо російські військові підірвуть ЗАЕС, два мільйони українців, за словами Лали Тарапакіної, потрібно буде негайно відселити з Мелітополя, Запоріжжя та Кривого Рогу.