Препарати за рецептом: мешканці Києва вишикувалися у черги для покупки медикаментів (фото)

Кореспондентка Фокусу вирішила придбати знеболювальний препарат "Німесіл", який не продаватимуть без рецептів. Проте за підсумками в жодній із чотирьох аптек його не виявилося. Крім того, український сайт tabletkiUA перевантажений і не працює через великий потік клієнтів.

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В аптеках Києва вишикувалися черги на тлі рішення МОЗ ввести електронні рецепти й не продавати з 1 квітня рецептурні ліки без призначення лікарів. Про це повідомляє кореспондент Фокусу 31 березня.

Крім того, український сайт tabletkiUA, який дозволяє перевірити наявність препаратів в аптеках, перевантажений та не працює через великий потік клієнтів.

Кореспондентка Фокусу спробувала у кількох аптеках у районі Позняків придбати знеболювальний препарат "Німесіл", який не продаватимуть без рецептів. Проте за підсумками в жодній із чотирьох аптек його не виявилося. Крім того, у кожній із них стояли довгі черги ще з вулиці.

Нагадаємо, 31 березня Фокус розбирався, що нового в ініціативі МОЗ щодо введення електронних рецептів в Україні. З 1 квітня антибіотики, антидепресанти, деякі знеболювальні, протиалергічні та інші засоби не можна буде купити без паперового чи електронного рецепта, який видає сімейний лікар.

Проте насправді МОЗ не розширює список рецептурних препаратів і робить усі лікарські засоби рецептурними. За фактом, всі ці медикаменти мали й так продаватися лише за рецептом, але в аптеках часто не дотримувалися цього правила.

У вересні 2022-го Фокус писав, де і як отримувати електронні рецепти на антибіотики. За даними МОЗ, кожен другий українець купував антибіотики без рецепта та без призначення лікаря.