Ліки за рецептами. З 1 квітня "Німесил" і "Корвалол" без дозволу лікаря не купиш — що робити?

В Україні більше не продаватимуть рецептурні ліки без рецептів. Поки що призначення лікаря на покупку препаратів можна буде отримати як у вигляді е-рецепта, так і у звичному паперовому форматі. Фокус розповідає, які лікарські засоби від завтра більше не будуть у вільному доступі та чому суспільство обурене новими правилами.

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З 1 квітня Міністерство охорони здоровʼя запускає третій етап впровадження електронних рецептів в Україні. Від завтра більшість протизастудних засобів, жарознижувальні та знеболювальні препарати в аптеках продаватимуть лише за рецептами — поки що не тільки в електронному форматі, але і за звичними паперовими.

Фокус поговорив із сімейною лікаркою, консультанткою БФ "Пацієнти України" Мариною Халімоненко і підготував відповіді на популярні запитання на тему, що сколихнула суспільство.

Що змінюється?

Насправді МОЗ не розширює перелік рецептурних препаратів і не робить всі лікарські засоби рецептурними. Всі ті ліки, що й раніше мали продаватись за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати через е-рецепт.

Суспільство так бурхливо відреагувало на новину лише тому, що зазвичай в аптеках продають більшість рецептурних препаратів без рецептів. Проте через впровадження е-рецептів очікується, що контроль за реалізацією фармацевтичних засобів посилиться.

"Не секрет, що до цього в аптеках можна було купити рецептурні препарати без дозволу лікаря. Але зараз люди обурились, тому що дійсно прийдеться йти до медзакладу та отримувати рецепт. Чому це важливо? Тому що люди зазвичай приймають набагато більше ліків, ніж їм потрібно", – пояснює Халімоненко.

Вона наголошує, що більшість препаратів має побічну дію, і неконтрольоване приймання ліків може стати причиною додаткових проблем зі здоровʼям.

Про те ж саме пише лікар-анестезіолог Іван Черненко у своєму Twitter. Він пояснює, що результатом такої практики є передозування медпрепаратами та токсичний гепатит.

Халімоненко впевнена, що відразу різких змін в Україні не буде, і ще деякий час люди при великому бажанні зможуть знаходити препарати без рецептів.

Які ліки в Україні є рецептурними?

На сайті МОЗ є перелік ліків, які в Україні мають відпускатись тільки за рецептом:

антибіотики;

протисудомні засоби;

гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні). Тут особливого розголосу набуло те, що відомий екстрений протизаплідний засіб "Постинор" теж не може відпускатись без рецепта. Його особливість в тому, що він найбільш ефективний при застосуванні в першу добу після статевого акту;

препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб (популярні в Україні краплі "Корвалол" і "Валокордин" можуть продаватись без рецепта лише в невеликих флакончиках, на баночки по 50 мл потрібен дозвіл лікаря);

деякі антигельмінтні препарати;

деякі антигістамінні (протиалергічні) засоби ("Діазолін", "Лоратадин", "Супрастин" можна купувати без рецепта, а от "Дексаметазон", що є гормональним препаратом, буде відпускатись тільки за призначенням лікаря);

кроворозріджуючі препарати;

антидепресанти, нейролептики та релаксанти;

стероїдні лікарські засоби;

деякі ліки проти болю, кашлю, заспокійливі (більшість сиропів і таблеток від кашлю продаватимуться без рецепта, а ось "Німесил", що багато жінок використовує під час менструації в аптеках просто так вже не купиш).

Також є Державний реєстр лікарських засобів з переліком усіх зареєстрованих в Україні лікарських засобів. Там вказано, чи є препарат рецептурним.

Ліки по рецептах: реакція соцмереж

В соцмережах українці дуже жорстко відреагували на продаж всіх рецептурних препаратів за рецептами.

Частина людей обурюється, що людям похилого віку, особливо з хронічними чи серйозними захворюваннями, буде важко кожного разу, за будь-яким рецептом ходити по лікарях.

Українці також впевнені, що нововведення означає, що людям доведеться годинами сидіти в чергах у лікарнях, щоб отримати дозвіл на покупку ліків. В особливих умовах опиняться люди з регіонів, яким доведеться ще й добиратися до лікаря годинами — до іншого селища чи міста.

Користувачі соцмереж пишуть, що таке рішення не на часі, бо в країні війна.

Окремо люди згадують про "Німесил" — популярний протизапальний засіб зі знеболювальною та жарознижувальною властивостями. Особливо обурились жінки, що приймають такі ліки проти больових симптомів під час менструацій.

Що робити людям в прифронтових зонах, де не завжди є лікарі, або можливість до них потрапити?

В МОЗ наголошують, що на період воєнного стану в Україні діють виключення на покупку рецептурних ліків без рецепта в районах проведення активних бойових дій.

Як відправити бійцям на фронт або родичам в прифронтову зону ліки, яких там немає?

Багато українців з початку повномасштабного вторгнення цілеспрямовано займаються покупкою і відправкою на фронт ліків і медичних засобів для військових. Крім того, дехто відправляє препарати своїм родичам, що живуть в районах бойових дій. Умовно в тому ж Херсоні в аптеках на завжди знайдеться "Німесил" чи "Корвалол".

"Я сама покупаю ліки для військових і передаю на фронт. І я розумію, що їм дійсно потрібна допомога, що не все забезпечується. Тому дійсно легше передати препарат "Новою поштою", ніж розбиратись в медичній системі ЗСУ", — коментує лікарка.

Втім, вона впевнена, що війна — не привід відкладати зміни, час яких настав.

За словами Черненка, якщо є потреба надсилати ліки в прифронтові місця, то можна отримувати рецепти на себе.

"Просто попросіть свого лікаря виписати все це вам. Або заключіть декларацію з лікарем на ваших родичів у вашому місті і беріть рецепти на них", — радить він.

Що робити жінкам, які приймають "Німесил" під час менструацій?

Найчастіше болі при менструації є показником якихось серйозних проблем в організмі (ендометріоза, фіброміоми матки, неспецифічних запальних захворювань органів малого таза тощо), тому лікарі радять не просто знімати больові симптоми, а розібратись в причинах цього.

Втім, для деяких жінок це не відміняє наявність проблеми. В цьому випадку Халімоненко радить один раз сходити на прийом до лікаря, отримати рецепт, а потім отримувати його дистанційно, налагодивши комунікацію з медзакладом через месенджери.

Чи можна без мобільного телефону отримати е-рецепт?

Так, якщо у пацієнта немає мобільного, то лікар повинен надрукувати спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Фокус писав, де і як отримувати електронні рецепти на антибіотики. За даними МОЗ, кожен другий українець до цього купував антибіотики без рецепта та без призначення лікаря.