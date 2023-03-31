Лекарства по рецептам. С 1 апреля "Нимесил" и "Корвалол" без разрешения врача не купишь — что делать?

В Украине больше не будут продавать рецептурные лекарства без рецептов. Пока назначение врача на покупку препаратов можно будет получить как в виде е-рецепта, так и в привычном бумажном формате. Фокус рассказывает, какие лекарственные средства с завтрашнего дня больше не будут в свободном доступе и почему общество возмущено новыми правилами.

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С 1 апреля Министерство здравоохранения запускает третий этап введения электронных рецептов в Украине. С завтрашнего дня большинство противопростудных средств, некоторые жаропонижающие и обезболивающие препараты в аптеках будут продавать исключительно по рецептам — пока не только в электронном формате, но и по привычным бумажным.

Фокус поговорил с семейным врачом, консультантом БФ "Пациенты Украины" Мариной Халимоненко и подготовил ответы на популярные вопросы на всколыхнувшую общество тему.

Что меняется?

На самом деле Минздрав не расширяет список рецептурных препаратов и не делает все лекарственные средства рецептурными. Все те лекарства, которые и раньше должны были продаваться по рецепту врача, с апреля можно будет получить через е-рецепт.

Общество так бурно отреагировало на новость по той причине, что до этого в аптеках большинство рецептурных препаратов продавалось без рецептов. Однако из-за внедрения е-рецептов ожидается, что контроль за реализацией фармацевтических средств усилится.

"Не секрет, что до этого в аптеках можно было купить рецептурные препараты без разрешения врача. Но сейчас люди возмутились, потому что действительно придется идти в медучреждение и получать рецепт. Почему это важно? Потому что люди обычно принимают гораздо больше лекарств, чем им нужно ", – объясняет Халимоненко.

Она отмечает, что большинство препаратов оказывают побочное действие, и неконтролируемый прием лекарств может стать причиной дополнительных проблем со здоровьем.

О том же пишет врач-анестезиолог Иван Черненко в своем Twitter. Он объясняет, что результат такой практики — передозировка медпрепаратами и токсический гепатит.

Халимоненко уверена, что сразу резких изменений в Украине не будет и еще некоторое время люди при большом желании смогут находить препараты без рецептов.

Какие лекарства в Украине являются рецептурными?

На сайте Минздрава есть перечень лекарств, которые в Украине должны отпускаться только по рецепту:

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные). Здесь особый резонанс из-за того, что известное экстренное противозачаточное средство "Постинор" тоже не может отпускаться без рецепта. Его особенность в том, что он наиболее эффективен при применении в первые сутки после полового акта;

препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней (популярные в Украине капли "Корвалол" и "Валокордин" могут продаваться без рецепта только в небольших флакончиках, на баночки по 50 мл требуется разрешение врача);

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные (противоаллергические) средства ("Диазолин", "Лоратадин", "Супрастин" можно покупать без рецепта, а вот "Дексаметазон", являющийся гормональным препаратом, будет отпускаться только по назначению врача);

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие (большинство сиропов и таблеток от кашля будут продаваться без рецепта, а вот "Нимесил", который многие женщины используют во время менструации в аптеках просто так уже не купишь).

Также есть Государственный реестр лекарственных средств с перечнем всех зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Там указано, какой препарат является рецептурным.

Лекарства по рецептам: реакция соцсетей

В соцсетях украинцы очень жестко отреагировали на продажу всех рецептурных препаратов по рецептам.

Часть людей возмущается, что пожилым людям, особенно с хроническими или серьезными заболеваниями, будет трудно каждый раз, за любым рецептом ходить по врачам.

Украинцы также уверены, что нововведение означает, что людям придется часами сидеть в очередях в больницах, чтобы получить разрешение на покупку лекарства. В особых условиях окажутся люди из регионов, которым придется еще и добираться до врача часами — в другой поселок или город.

Пользователи соцсетей пишут, что такое решение несвоевременно, потому что в стране война.

Отдельно люди вспоминают о "Нимесиле" — популярном противовоспалительном средстве с обезболивающим и жаропонижающим свойствами. Особенно возмутились женщины, которые принимают такое лекарство против болевых симптомов во время менструаций.

Что делать людям в прифронтовых зонах, где не всегда есть врачи, или возможность в них попасть?

В Минздраве отмечают, что на период военного положения в Украине действуют исключения на покупку рецептурных лекарств без рецепта в районах проведения активных боевых действий.

Как отправить бойцам на фронт или родственникам в прифронтовую зону лекарства, которых там нет?

Многие украинцы с начала полномасштабного вторжения целенаправленно занимаются покупкой и отправкой на фронт лекарств и медицинских средств для военных. Кроме того, некоторые отправляют препараты своим родственникам, живущим в районах боевых действий. Условно в том же Херсоне в аптеках не всегда найдется "Нимесил" или "Корвалол".

"Я сама покупаю лекарства для военных и передаю на фронт. И я понимаю, что им действительно нужна помощь, что не все обеспечивается. Поэтому действительно легче передать препарат "Новой почтой", чем разбираться в медицинской системе ВСУ", — комментирует врач.

Впрочем, она уверена, что война не повод откладывать изменения.

По словам Черненко, если есть необходимость посылать лекарства в прифронтовые места, то можно получать рецепты на себя.

"Просто попросите своего врача выписать все это вам. Или заключите декларацию с врачом на ваших родственников в вашем городе и берите рецепты на них", – советует он.

Что делать женщинам, принимающим "Нимесил" во время менструаций?

Чаще всего боли при менструации являются показателем каких-либо серьезных проблем в организме (эндометриоза, фибромиомы матки, неспецифических воспалительных заболеваний органов малого таза и т.д.), поэтому врачи советуют не просто снимать болевые симптомы, а разобраться в причинах этого.

Впрочем, для некоторых женщин это не отменяет проблемы. В этом случае Халимоненко советует один раз сходить на прием к врачу, получить рецепт, а затем получать его дистанционно, наладив коммуникацию с медучреждением через мессенджеры.

Можно ли без мобильного телефона получить е-рецепт?

Да, если у пациента нет мобильного, врач должен напечатать специальную информационную памятку с деталями назначения, номером и кодом для погашения рецепта в аптеке.

Напомним, в сентябре 2022 года Фокус писал, где и как получать электронные рецепты на антибиотики. По данным Минздрава, каждый второй украинец покупал антибиотики без рецепта и без назначения врача.